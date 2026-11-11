Mainz (ots) -
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 XY gelöst
Die Tote im Rollkoffer
True-Crime-Reihe mit Sven Voss
(vom 16.09.2026)
Deutschland 2026
Im Streaming: 9. Dezember 2026, 10.00 Uhr bis 24. September 2028
(Die Folge "Der Frauenjäger" entfällt)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6388671
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 XY gelöst
Die Tote im Rollkoffer
True-Crime-Reihe mit Sven Voss
(vom 16.09.2026)
Deutschland 2026
Im Streaming: 9. Dezember 2026, 10.00 Uhr bis 24. September 2028
(Die Folge "Der Frauenjäger" entfällt)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6388671
© 2026 news aktuell