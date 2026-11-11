Berlin/Bonn (ots) -Henning Otte, der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, hat sich bei phoenix zu den Ergebnissen der Dunkelfeldstudie zu sexuellem Fehlverhalten in der Bundeswehr geäußert: "Jeder Fall ist einer zu viel, der muss geahndet werden. Aber vor allem müssen die Strukturen angegangen werden, dass das Vertrauen der Truppe in die Führungskultur wieder gestärkt wird." Die Zunahme der sexuellen Belästigungen bei der Bundeswehr erklärt Otte sich damit, dass sich viele Soldatinnen vor der Dunkelfeldstudie nicht getraut hätten, ihren Vorgesetzen Verstöße zu melden. "Die Zahlen sind dramatisch zu hoch", machte er klar. Deshalb sei es richtig gewesen, die Studie in Auftrag zu geben.Als neue Maßnahme sei nun eine Hotline vorgesehen, "die schnell ermöglicht, Schutz zu suchen und auch Handlungssicherheit für die Vorgesetzten geben soll, damit nicht Dinge unter den Tisch fallen". Soldatinnen und Soldaten müssten sich zu jeder Zeit in der Bundeswehr sicher fühlen. Betroffene könnten sich an ihn als Wehrbeauftragten wenden, im Eilfall sei aber auch die Zusammenarbeit mit Polizei und Feldjägern denkbar. Otte: "Wir müssen das unterstützen, was den Betroffenen am besten hilft."Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/iiqPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6388664