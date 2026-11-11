Mainz (ots) -US-Präsident Donald Trump stellt die Ukraine auf Gebietsverluste ein, und für Europa stellt er ein "sehr großes" Abkommen in Aussicht. In Abu Dhabi lehnt Russland einen Waffenstillstand wieder ab und will stattdessen die Sicherheitsordnung Europas neu verhandeln. Wird das, wenn überhaupt, ein Frieden, den Putin und Trump diktieren? "Land für Frieden - wird Europa neu aufgeteilt?" lautet am Donnerstag, 12. November 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Europa ringt um seinen Platz am Verhandlungstisch - und ist dabei tief gespalten. Merz verlangt Ukraine-Mittel von allen EU-Staaten und macht seine Zustimmung zu anderen Finanzfragen davon abhängig. Italiens Regierungschefin Meloni kritisiert Europas zersplitterte Diplomatie und fordert einen gemeinsamen Verhandlungsführer.Wer bezahlt - und wer verhandelt? Beim Treffen in Dublin muss Europa klären, ob es mit einer Stimme spricht oder bei den Entscheidungen über die Zukunft der Ukraine und die Sicherheit des Kontinents weiter nur Zuschauer bleibt.Zu Gast bei Maybrit Illner sind Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU), der ehemalige ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, BSW-Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali, der Sicherheitsexperte Christian Mölling vom European Policy Centre und Katrin Eigendorf, internationale ZDF-Sonderkorrespondentin.Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6388677