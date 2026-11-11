Mannheim (ots) -Immobilien gelten für viele Gutverdiener als attraktive Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen. Doch zwischen dem Wunsch nach einer eigenen Kapitalanlage und dem tatsächlichen Kauf liegen zahlreiche Hürden: fehlende Marktkenntnisse, aufwendige Finanzierungen und organisatorische Verpflichtungen. Milad Zarei und Boray Onar haben mit der Süddeutschen Immobilienagentur 24 GmbH deshalb ein Geschäftsmodell entwickelt, bei dem Kapitalanleger nach bisherigen Erfahrungen weniger als fünf Stunden ihrer eigenen Zeit für den gesamten Kaufprozess aufwenden müssen. Wie sie dabei vorgehen, erfahren Sie hier.Ein gutes Einkommen, eine anspruchsvolle Karriere und der Wunsch, finanziell für die Zukunft vorzusorgen: Viele Berufstätige bringen grundsätzlich die Voraussetzungen mit, um in Immobilien zu investieren. Was ihnen fehlt, ist vor allem die Zeit. Schließlich müssen geeignete Objekte gefunden, Finanzierungsangebote geprüft, Kaufnebenkosten berücksichtigt und gegebenenfalls Renovierungen organisiert werden. Hinzu kommen Fragen zur Vermietbarkeit und Verwaltung. Besonders für Expats, die mit dem deutschen Immobilienmarkt wenig vertraut sind, wird der Einstieg dadurch schnell unübersichtlich. Gleichzeitig erschweren vollmundige Renditeversprechen und vermeintlich garantierte Steuervorteile die Unterscheidung zwischen seriösen Angeboten und riskanten Investitionen. "Das Problem ist, dass viele Anleger gar nicht einschätzen können, ob eine Immobilie wirklich zu ihrer finanziellen Situation passt. Wer sich dabei auf die falschen Versprechen verlässt, riskiert, über Jahre Geld in eine Immobilie stecken zu müssen, die sich finanziell nicht trägt. Statt Vermögen aufzubauen, schafft man sich damit schlimmstenfalls eine dauerhafte finanzielle Belastung", warnt Boray Onar, Geschäftsführer der Süddeutschen Immobilienagentur 24 GmbH."Umso wichtiger ist es, dass Kapitalanleger nicht einfach irgendeine Immobilie vermittelt bekommen, sondern ein durchdachtes Investment, bei dem sie von der Auswahl bis zur Verwaltung umfassend begleitet werden", ergänzt Milad Zarei. Wie eine solche Betreuung in der Praxis aussehen kann, wissen Milad Zarei und Boray Onar aus eigener Erfahrung. Gemeinsam haben sie die Süddeutsche Immobilienagentur 24 GmbH, kurz SDIA, aufgebaut und dabei ihre unterschiedlichen beruflichen Hintergründe zusammengeführt. Während Boray Onar durch seine Ausbildung und mehrjährige Tätigkeit in der Immobilienverwaltung, in der er später auch Geschäftsführungsverantwortung übernahm, umfassende operative Branchenkenntnisse mitbringt, verfügt Milad Zarei über Erfahrung im Management und in der Steuerung komplexer Projekte. Nach seinem Studium im Aviation Management und einer Pilotenausbildung war er für ein Pharmazie-Unternehmen tätig, wo er einen Geschäftsbereich mit Aufgaben von der Produktentwicklung bis zum Projektmanagement verantwortete. Heute ergänzen sich diese Kompetenzen bei der Auswahl, Entwicklung und Organisation von Immobilieninvestments. Hinzu kommt ihre eigene Erfahrung als Kapitalanleger: Bereits vor der Selbstständigkeit hatten sie gemeinsam rund 30 Immobilien erworben, mittlerweile ist ihr Bestand auf rund 90 Immobilien angewachsen.Aus eigener Erfahrung: Warum Milad Zarei und Boray Onar bei Immobilieninvestments anders vorgehenDass ein Immobilieninvestment weit mehr erfordert als die Auswahl eines geeigneten Objekts, haben Milad Zarei und Boray Onar selbst erlebt. Beim Aufbau ihres eigenen Immobilienbestands haben sie über die Jahre erfahren, welche Schwierigkeiten selbst bei vermeintlich attraktiven Angeboten auftreten können. Unpassende Finanzierungen, unzuverlässige Ansprechpartner oder schlecht abgestimmte Abläufe kosteten sie mitunter Zeit und Geld. Dabei wurde ihnen zunehmend bewusst, dass es für ein erfolgreiches Immobilieninvestment nicht allein auf den Kaufpreis oder die erwartete Rendite ankommt. Vielmehr müssen sämtliche Faktoren von der Objektqualität über die Finanzierung bis zur späteren Bewirtschaftung zusammenpassen.Aus diesen Erkenntnissen entstand schließlich die Idee, Kapitalanlegern einen anderen Zugang zum Immobilienmarkt zu ermöglichen. "Wir wollten ein Modell schaffen, bei dem unsere Kunden nicht dieselben Fehler machen müssen, die wir selbst erlebt haben. Deshalb kümmern wir uns nicht erst um eine Immobilie, wenn sie verkauft werden soll, sondern beschäftigen uns schon lange vorher mit ihrer Qualität und Entwicklung", erklärt Boray Onar. Die beiden Gründer entschieden sich deshalb bewusst gegen eine reine Vermittlung fremder Immobilien. Stattdessen sollte ihr Unternehmen die Verantwortung für die Objekte bereits deutlich früher übernehmen und damit eine Grundlage schaffen, auf der auch die weiteren Schritte eines Investments aufbauen können.Standort, Substanz, Vermietbarkeit: Worauf es bei der Immobilienentwicklung ankommtIm Rahmen ihres Geschäftsmodells setzen Milad Zarei und Boray Onar auf den gezielten Ankauf und die Entwicklung eigener Immobilienbestände. Dazu gehören unter anderem Mehrfamilienhäuser, die bei Bedarf modernisiert und bei entsprechender Eignung in einzelne Eigentumswohnungen aufgeteilt werden. Dabei legen sie besonderen Wert auf die nachhaltige Entwicklung der Immobilien, professionelle Verwaltungsstrukturen und langfristig tragfähige Vermietungskonzepte. Die entstandenen Wohneinheiten werden anschließend an Kapitalanleger verkauft. Welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden, richtet sich nach dem jeweiligen Entwicklungspotenzial und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Standortwahl. Milad Zarei und Boray Onar konzentrieren sich auf Mannheim, Heidelberg, die Rhein-Neckar-Region und das Frankfurter Umfeld, wobei sie insbesondere die örtliche Wohnraumnachfrage und die Vermietbarkeit der Objekte berücksichtigen. Neben diesen Faktoren fließen auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Standorts in die Bewertung ein. "Wir schauen uns nicht nur an, wie sich eine Immobilie heute rechnet, sondern auch, welche Perspektiven sie in zehn oder zwanzig Jahren bietet. Schließlich geht es unseren Kunden darum, über einen langen Zeitraum Vermögen aufzubauen", erklärt Milad Zarei.Weniger als fünf Stunden Eigenaufwand: Wie SDIA Kapitalanleger beim Immobilienkauf entlastetDoch auch eine sorgfältig ausgewählte und entwickelte Immobilie ist nicht automatisch für jeden Kapitalanleger die richtige Wahl. Deshalb prüfen Milad Zarei und Boray Onar vor der Vorstellung eines konkreten Objekts zunächst die persönliche und finanzielle Ausgangslage des Interessenten. Dabei geht es unter anderem um Einkommen, Finanzierungsmöglichkeiten, Anlageziele und steuerliche Rahmenbedingungen. Gerade bei einem ersten Immobilieninvestment erläutern sie zudem das Zusammenspiel von Kaufpreis, Zinsen, Tilgung, Mieteinnahmen und laufenden Kosten. Mögliche steuerliche Effekte durch Abschreibungen oder Finanzierungszinsen werden ebenfalls angesprochen, wobei deren tatsächliche Auswirkungen individuell und fachlich geprüft werden müssen. "Unsere Kunden sollen verstehen, worauf sie sich bei einem Immobilieninvestment einlassen, und auf dieser Grundlage selbst eine fundierte Entscheidung treffen können", betont Boray Onar. Zeigt sich im Gespräch, dass ein Investment nicht zu den Voraussetzungen des Interessenten passt, raten die Geschäftsführer auch von einem Kauf ab.Wie stark die SDIA ihre Kunden dabei entlastet, zeigt sich am Zeitaufwand: Nach bisherigen Erfahrungen des Unternehmens benötigen Kapitalanleger vom Erstgespräch bis zum Eigentumserwerb weniger als fünf Stunden aktive Zeit. Um das zu ermöglichen, koordiniert SDIA unter anderem Besichtigungen, die Zusammenstellung notwendiger Unterlagen, Bankgespräche, Finanzierungsanfragen und die Vorbereitung des Notartermins. Bei der Finanzierung arbeitet das Unternehmen mit verschiedenen Partnern zusammen; die endgültige Kreditentscheidung liegt jedoch bei der jeweiligen Bank. Unter geeigneten Voraussetzungen kann auch eine Finanzierung ohne eingesetztes Eigenkapital infrage kommen. Gerade für beruflich stark eingespannte Anleger bedeutet diese umfassende Unterstützung, dass sie sich nicht selbst um jeden einzelnen Abstimmungsschritt kümmern müssen.Wie die Süddeutsche Immobilienagentur 24 GmbH ihre Kunden langfristig begleitetWer eine Immobilie als Kapitalanlage erwirbt, möchte sich in der Regel nicht dauerhaft mit Mietersuche, Verwaltungsfragen oder der Abstimmung verschiedener Dienstleister beschäftigen. Genau deshalb setzt sich die Betreuung bei der Süddeutschen Immobilienagentur 24 GmbH auch nach dem Kauf fort. Für Aufgaben rund um Vermietung, Verwaltung und Instandhaltung können Milad Zarei und Boray Onar auf ein gewachsenes Netzwerk aus entsprechenden Dienstleistern zurückgreifen. Statt bei jeder Frage neue Ansprechpartner suchen zu müssen, haben Kapitalanleger weiterhin die Möglichkeit, sich direkt an das Unternehmen zu wenden. Der Austausch erfolgt unter anderem über persönliche WhatsApp-Gruppen und ist auf Deutsch, Englisch und Türkisch möglich. Insbesondere für Expats, die nicht mit allen Abläufen auf dem deutschen Immobilienmarkt vertraut sind, kann das eine spürbare Erleichterung darstellen.Die Zusammenarbeit ist dabei nicht auf den Erwerb einer einzelnen Wohnung beschränkt. Milad Zarei und Boray Onar möchten ihre Kunden vielmehr beim schrittweisen Aufbau eines Immobilienbestands begleiten. Zahlreiche Bestandskunden haben bereits weitere Immobilien über SDIA erworben. Gleichzeitig legen die Geschäftsführer Wert darauf, auch bei weiterem Wachstum persönlich erreichbar zu bleiben und die Betreuung nicht zugunsten einer möglichst hohen Zahl an Abschlüssen zu vernachlässigen. "Am Ende geht es nicht darum, möglichst viele Immobilien zu verkaufen. Entscheidend ist, dass unsere Kunden auch in zehn oder zwanzig Jahren sagen können, dass sie mit ihren Investitionen die richtigen Entscheidungen getroffen haben", fasst Milad Zarei zusammen.Sie möchten langfristig mit Immobilien Vermögen aufbauen und wünschen sich dabei erfahrene Partner, die Sie von der Auswahl einer geeigneten Kapitalanlage bis zur Finanzierung und darüber hinaus begleiten? Dann melden Sie sich jetzt bei Milad Zarei und Boray Onar von der Süddeutschen Immobilienagentur 24 GmbH (https://www.sued-immo.com/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:Süddeutsche Immobilienagentur 24 GmbHVertreten durch: Boray Onar & Milad Zarei Nejad FarshiE-Mail: info@sued-immo.comWebsite: https://www.sued-immo.com/Original-Content von: Süddeutsche Immobilienagentur 24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183912/6388687