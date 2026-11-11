Im September haben wir eine einfache Frage gestellt: Welche Zählerplatz-Ausführung verlangt ihr, wenn wir eine Photovoltaik-Anlage anmelden? Dreipunktbefestigung, eHZ-Steckplatz, Adapterplatte, und wenn Adapterplatte, wer stellt sie? Wir haben die Frage per Rundmail an unsere Netzbetreiber geschickt und die TAB-Ergänzungen der übrigen gelesen. Am Ende lag uns für 14 Netzbetreiber eine belastbare Antwort vor - mit fünf unterschiedlichen Standards: Vier akzeptieren nur die Dreipunktbefestigung. Drei lassen Dreipunktbefestigung und eHZ-Steckplatz gleichermaßen zu. Zwei verlangen eine Adapterplatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...