Die Aktienmärkte sind mit deutlichen Verlusten in den November gestartet. Sorgen über die weitere Entwicklung des KI-Sektors und die künftige Zinspolitik sorgen für Verunsicherung unter Anlegern. Doch gerade in turbulenten Marktphasen können Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, stabilen Einnahmequellen und einer langfristig bewährten Strategie ihre Stärken ausspielen. Fünf Aktien erscheinen dabei besonders interessant: Berkshire Hathaway, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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