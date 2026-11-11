Der Preload von GTA 6 ist gestartet, aber du starrst auf einen langsamen Ladebalken? Dann helfen womöglich einige Einstellungen an deiner Fritzbox, um dem Download Beine zu machen. Zudem gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten bei deiner PS5 und Xbox Series X. GTA 6 ist für Gamer:innen mittlerweile zum Greifen nahe. Denn schon jetzt kann das langersehnte Rockstar-Game auf PS5 und Xbox Series X heruntergeladen werden. Aufgrund der Installationsgröße ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.