Der Preload von GTA 6 ist gestartet, aber du starrst auf einen langsamen Ladebalken? Dann helfen womöglich einige Einstellungen an deiner Fritzbox, um dem Download Beine zu machen. Zudem gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten bei deiner PS5 und Xbox Series X. GTA 6 ist für Gamer:innen mittlerweile zum Greifen nahe. Denn schon jetzt kann das langersehnte Rockstar-Game auf PS5 und Xbox Series X heruntergeladen werden. Aufgrund der Installationsgröße ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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