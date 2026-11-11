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Dow Jones News
11.11.2026 15:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Kräftige Erholung nach Zinsschreck - Coreweave versprüht KI-Optimismus

DJ MÄRKTE USA/Kräftige Erholung nach Zinsschreck - Coreweave versprüht KI-Optimismus

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--US-Aktien werden zum Start am Mittwoch mit kräftigen Gewinnen erwartet. Insbesondere bei Aktien aus dem Technologiesektor sind vorbörslich kräftige Aufschläge zu sehen. Dabei helfen neue positive Signale aus der KI-Branche. Zuversicht schürt insbesondere der Cloud-Infrastrukturanbieter Coreweave mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Das unterstreiche die andauernd hohe Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz, betonen Marktteilnehmer. Das Unternehmen rechnet mit Umsätzen über den bisherigen Markterwartungen. Dazu fiel der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Die Zahlen hellen auch deswegen die Stimmung auf, weil Coreweave wegen seiner hohen Verschuldung von rund 50 Milliarden US-Dollar zuletzt vor dem Hintergrund gestiegener US-Marktzinsen unter Druck gestanden hatte. Vorbörslich geht es für die Aktie um 16 Prozent nach oben.

Andere KI-Aktien wie AMD, Broadcom, Intel oder Micron liegen in der Vorbörse zwischen 4,5 und 7,5 Prozent im Plus. Nvidia erholen sich nach den starken Einbußen der Vortage, ausgelöst von Untersuchungen gegen Unternehmenschef Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin, um 3,6 Prozent. Die Kurse der Datenspeicherhersteller Seagate und Western Digital legen auf Nasdaq.com um rund 9 Prozent zu. GE Vernova verteuern sich um gut 6 Prozent. Das Unternehmen liefert Strominfrastruktur für Rechenzentren. Hier könnten auch stark ausgefallene Quartalszahlen und optimistische Erwartungen des deutschen Wettbewerbers Siemens Energy treiben.

Zusätzlichen Rückenwind liefere die Entwicklung bei den KI-Riesen Anthropic und OpenAI, heißt es weiter. Anthropic treibe seinen Börsengang trotz der jüngsten KI-Turbulenzen voran und OpenAI sorge mit starkem Wachstum für Schlagzeilen. Der Umsatz des ChatGPT-Entwicklers erreichte im dritten Quartal erstmals 10 Milliarden Dollar, was gegenüber dem Vorquartal eine Steigerung um rund 50 Prozent bedeutet. Dessen ungeachtet ist das Unternehmen operativ aber weiter defizitär unterwegs. Unterdessen hat die Führung von Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltweit größten Auftragschip-Hersteller, Pläne genehmigt, jeweils 500 Millionen Dollar in Anthropic und OpenAI zu investieren.

Die positive Stimmung wird zwar von am Vortag deutlich gestiegenen Anleiherenditen gebremst als Folge einer unerwartet hoch ausgefallenen US-Inflation im Oktober, begleitet von falkenhaften Kommentaren von US-Notenbankern. Allerdings wird am Berichtstag am US-Anleihemarkt wegen des Feiertags Veterans Day nicht gehandelt. Die US-Zehnjahresrendite war am Dienstag erstmals seit rund zehn Tagen wieder über die Marke von 5,0 Prozent gestiegen. Die Ökonomen von Goldman Sachs haben nun eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im März 2027 in ihre Prognose aufgenommen.

Auch von den Ölpreisen kommt etwas Gegenwind. Sie ziehen nach den jüngsten starken Verlusten wieder an, Brent-Öl um 1,5 Prozent auf knapp 93 Dollar. Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran hatten die Preise zuletzt gedrückt, allerdings lassen konkrete Fortschritte bislang auf sich warten. 

DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Di, 18:25 
EUR/USD      1,1115  -0,4  -0,0048     1,1163      1,1150 
EUR/JPY      177,18  -0,0  -0,0200      177,2     177,0400 
EUR/CHF      0,9233  +0,2   0,0021     0,9212      0,9214 
EUR/GBP      0,8359  -0,0  -0,0003     0,8362      0,8367 
USD/JPY      159,42  +0,4   0,6900     158,73     158,7800 
GBP/USD      1,3296  -0,3  -0,0045     1,3341      1,3326 
USD/CNY      6,6703  NULL   0,0000     6,6703      6,6703 
USD/CNH      6,6691  -0,1  -0,0072     6,6763      6,6783 
AUS/USD      0,6852  -0,2  -0,0013     0,6865      0,6850 
Bitcoin/USD  73.645,78  -0,2  -126,52    73.772,30    72.930,67 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     87,49  +1,7    1,45      86,04 
Brent/ICE     92,98  +1,6    1,49      91,49 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.034,99  +0,1    4,06    4.030,93 
Silber       52,69  +2,3    1,19      51,51 
Platin     1.569,53  +1,9   29,20    1.540,33 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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