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TruSilver Metals Corp. gibt Notierung an der Frankfurter Börse bekannt



11.11.2026 / 15:18 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 11. November 2026) - TruSilver Metals Corp. (TSXV: TAG) (FSE: XJ10) ("TruSilver" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab dem 10. November 2026 unter dem Symbol "XJ10" (WKN: A42QTR) zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (die "FSE") notiert sind. Die Stammaktien des Unternehmens werden auch weiterhin an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") unter dem Symbol "TAG" gehandelt und dies bleibt die primäre Börsennotierung des Unternehmens. Diese FSE-Notierung bietet Anlegern in Deutschland und in der gesamten Europäischen Union eine einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, TruSilver-Aktien während der europäischen Handelszeiten über ihre lokalen Banken und Broker in Euro zu erwerben. Die Notierung erfolgt zwei Wochen nach dem Listing von TruSilver an der TSXV am 27. Oktober 2026. Das Unternehmen bereitet derzeit Bohrungen am Explorationsziel Sturgis in seinem zu 100 % in seinem Eigentum befindlichen Silberprojekt Sturgis-Walton in Hants County, Nova Scotia, Kanada, vor. "Europa verfügt schon seit Langem über eine große Anzahl an Investoren, die junge Bergbauunternehmen und Silberexplorationen verfolgen", sagte Michael Gross, President und Chief Executive Officer von TruSilver. "Eine Börsennotierung in Frankfurt ermöglicht es ihnen, TruSilver direkt an ihrem eigenen Markt in ihrer Währung zu halten, während wir unser erstes Bohrprogramm in Sturgis einleiten. Wir möchten Aktionärinnen und Aktionäre auf beiden Seiten des Atlantiks an unserer Seite wissen, wenn der Bohrkern aus dem Boden geholt wird." TruSilver wird europäische Investoren persönlich auf der Resourcing Tomorrow treffen, die vom 1. bis 3. Dezember 2026 im Business Design Centre in London stattfindet. President und CEO Michael Gross wird dort am 1. Dezember 2026 das Silberprojekt Sturgis-Walton im Rahmen des Pitch-Wettstreits der Konferenz vorstellen. Informationen zur Notierung Börse: Frankfurter Wertpapierbörse

Symbol: XJ10

WKN: A42QTR

ISIN: CA89825B1013

Erster Handelstag: 10. November 2026 Im Zusammenhang mit der Notierung an der FSE wurden keine neuen Aktien ausgegeben und keine Mittel aufgenommen. Das ausgegebene und ausstehende Aktienkapital des Unternehmens ist unverändert. Über TruSilver Metals Corp. TruSilver Metals Corp. ist Eigentümer von 100 % des Silberprojekts Sturgis-Walton in Nova Scotia, Kanada, das mit keiner Net-Smelter-Return-Abgabe (NSR) belastet wird und an die frühere Walton-Mine angrenzt, wo historische Quellen Kopfgehalte des geförderten Erzes von 350 bis 933 g/t Silber (Ag) angeben.¹ Durch überlappende magnetische, gravimetrische und audiomagnetotellurische Anomalien wurde ein vorrangiges Explorationsziel definiert, das zusammen mit historischen Bohrungen, Bohrlochgeophysik und 3D-Modellierung als Grundlage für das geplante Diamantbohrprogramm des Unternehmens für 2026/27 zur Untersuchung der Mineralisierung in der Tiefe dient. Das erste Bohrziel wurde festgelegt und eine Bohrgenehmigung liegt vor. Ende des Jahres 2025 sicherte sich Rio Tinto Exploration Canada Inc. alle offenen Schürfrechte im Minas-Subbecken. Dies umfasste 2.363 Rechte unter 30 Explorationslizenzen und umschloss damit das Silberprojekt Sturgis-Walton. Rio Tinto weist keine Verbindung mit TruSilver auf und Rio Tintos Aktivitäten sind nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf der Liegenschaft von TruSilver. Die Fachkräfte von TruSilver weisen jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Exploration, Minenentwicklung und Kapitalmärkte auf und hatten leitende technische Positionen und Vorstandsposten bei IAMGOLD, Noranda-Falconbridge, Glencore, Sherritt International und Sibanye-Stillwater inne oder waren Mitgründer von Tiger Gold. Sie trugen insgesamt zur Entdeckung oder zur Akquisition von über 31 Millionen Feinunzen Gold bei und leiteten den Abschluss sowie die erste Anlaufphase eines Nickelprojekts im Wert von 7 Milliarden US-Dollar ein. Die Teammitglieder verfügen über fundierte Kenntnisse der Sturgis-Walton-Region sowie der Geologie und des regulatorischen Umfelds von Nova Scotia. Sie haben auch eine umfassende Expertise in der Anwendung moderner Explorationstechnologien, einschließlich künstlicher Intelligenz. Für weitere Informationen und um sich für Pressemitteilungen anzumelden, besuchen Sie www.TruSilverMetals.com . Folgen Sie TruSilver auf LinkedIn ( TruSilver Metals Corp. ), X ( @trusilvermetals ) und YouTube ( @trusilvermetalscorp ). ¹ Historische Informationen, wie sie in dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on The Sturgis-Walton Silver Project, Hants County, Nova Scotia, Canada for NI 43-101" vom und mit Wirkung zum 7. Oktober 2026 zusammengefasst sind. Dieser Bericht wurde von David Murray, P.Geo., von Resourceful Geoscience Solutions erstellt (der "Technische Bericht") und ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar. Quelle: Mineralbestandsdateien des Nova Scotia Department of Natural Resources (O'Reilly, 2007; Boyd und Cole, 1979). Die Silbergehalte stellen eine Spanne historischer Erzgehalte dar, die für das in der Walton-Mine abgebaute Erz gemeldet wurden. Sie sind kein einzelner verifizierter durchschnittlicher Produktionsgehalt. Weder der Verfasser des technischen Berichts noch die qualifizierte Person von TruSilver haben diese historischen Produktionszahlen unabhängig überprüft, weshalb die Zahlen nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Walton-Mine befindet sich nicht im Eigentum von TruSilver, und eine Mineralisierung auf benachbarten Liegenschaften ist nicht notwendigerweise ein Indikator für eine Mineralisierung auf der Liegenschaft von TruSilver. Für das Silberprojekt Sturgis-Walton wurden keine Mineralressourcen oder -reserven geschätzt. Qualifizierte Person Matt Rees, M.Sc., P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß den National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Herr Rees ist ein Director des Unternehmens und nicht unabhängig. IM NAMEN DES VORSTANDS "Michael Gross" Michael Gross

President, Chief Executive Officer und Director

TruSilver Metals Corp. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Gross, President und Chief Executive Officer

Telefon: +1 604-200-7342

E-Mail: invest@trusilvermetals.com Investor Relations:

Jonathan L. Robinson, CFA, Partner

Oak Hill Financial Inc.

2 Bloor Street West, Suite 2900, Toronto, Ontario M4W 3E2, Kanada

Telefon: +1 416-669-1001

E-Mail: jrobinson@oakhillfinancial.ca Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den Handel der Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse; die erwarteten Vorteile der Notierung, einschließlich des Zugangs für europäische Investoren; die Teilnahme des Unternehmens an der Resourcing Tomorrow sowie das geplante Bohrprogramm des Unternehmens in den Jahren 2026/27 am Explorationsziel Sturgis. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements wider, einschließlich der Annahme, dass die FSE-Notierung bestehen bleibt und dass Bohrunternehmer, Personal und Genehmigungen wie geplant zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter anderem aufgrund des Handelsvolumens und der Liquidität an der FSE, der Marktbedingungen, Änderungen der Konferenzpläne, Explorationsergebnisse, geologischer Unsicherheiten, Verzögerungen bei Bohrungen oder Genehmigungsverfahren, Metallpreisen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln sowie der anderen in der Einreichungserklärung (Filing Statement) beschriebenen Risiken wesentlich abweichen. Leserinnen und Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die zum Stand der Schriftlegung dieser Pressemitteilung bereitgestellt werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die enthaltenen Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/323496 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/323496

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