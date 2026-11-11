Frankfurt (ots) -Der Fachkräftemangel prägt seit Jahren die wirtschaftspolitische Diskussion. Doch die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt deutet auf eine tiefgreifendere Veränderung hin. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und neue Anforderungen an Unternehmen verändern nicht nur einzelne Tätigkeiten, sondern auch ganze Berufsbilder. Damit rückt eine Frage zunehmend in den Mittelpunkt: Wie können Menschen auf eine Arbeitswelt vorbereitet werden, die sich kontinuierlich verändert?Wie groß die Herausforderung bereits heute ist, zeigt eine aktuelle Fachkräftemangelstudie[1]: 86 Prozent der Unternehmen in Deutschland berichten von Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen. Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte hat sich damit zu einer der zentralen Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft entwickelt. Gleichzeitig verändern Digitalisierung und technologische Entwicklungen die Anforderungen an viele Berufsbilder grundlegend. Gefragt sind deshalb mehr denn je Qualifikation, Lernbereitschaft und die Fähigkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.Bildung endet nicht mit dem BerufsabschlussDie Vorstellung, dass ein Berufs- oder Hochschulabschluss die Grundlage für ein gesamtes Berufsleben bildet, verliert in vielen Bereichen an Bedeutung. Gerade in wissensintensiven Branchen zeigt sich, dass Qualifikation heute kein abgeschlossener Zustand mehr ist. Ein Beispiel dafür ist die Finanzberatung. Neue regulatorische Anforderungen, digitale Technologien und veränderte Erwartungen von Kundinnen und Kunden verändern die Anforderungen an Beratung kontinuierlich. Fachwissen muss deshalb regelmäßig aktualisiert und um neue Kompetenzen ergänzt werden. Unternehmen investieren zunehmend in Ausbildungs- und Weiterbildungskonzepte, die Lernen als dauerhaften Entwicklungsprozess verstehen.Informationen werden verfügbarer, Orientierung wird wertvollerDer Zugang zu Wissen war selten so einfach wie heute. Digitale Plattformen und KI-gestützte Anwendungen stellen innerhalb weniger Sekunden umfangreiche Informationen bereit. Gleichzeitig wächst jedoch der Bedarf an Orientierung. Gerade bei komplexen Entscheidungen reicht die Verfügbarkeit von Informationen allein häufig nicht aus. Entscheidend wird die Fähigkeit, Zusammenhänge zu verstehen, Prioritäten einzuordnen und Informationen auf individuelle Situationen zu übertragen. Auch in der Finanzberatung gewinnt diese Einordnungsfunktion zunehmend an Bedeutung. Qualifizierte Beratung besteht heute vor allem darin, Komplexität verständlich zu machen und Menschen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Voraussetzung dafür bleibt eine kontinuierliche fachliche Weiterbildung. "Die gegenwärtige Entwicklung ist nicht ausschließlich als quantitativer Fachkräfteengpass zu interpretieren, sondern als struktureller Wandel der Kompetenzanforderungen am Arbeitsmarkt", erläutert Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) und u. a. verantwortlich für die Kooperation mit der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW). "Eine langfristig erfolgreiche Begleitung beruflicher Entwicklung setzt daher voraus, Qualifizierung als kontinuierlichen Prozess zu verstehen. Zukünftig wird weniger der einmal erworbene Wissensstand entscheidend sein als vielmehr die Fähigkeit, Wissen fortlaufend zu aktualisieren, in neue Kontexte zu übertragen und zur Bewältigung veränderter Anforderungen anzuwenden", so Aßmuth weiter.Neue Karrierewege entstehenDie Veränderungen zeigen sich auch bei Ausbildung und beruflicher Entwicklung. Klassische Karrierepfade werden zunehmend durch flexible Modelle ergänzt. Dazu gehören berufsbegleitende Qualifizierungen, duale Studiengänge oder modulare Weiterbildungsangebote. Entscheidend ist dabei häufig weniger der ursprüngliche Bildungsweg als die Bereitschaft, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Besonders gefragt sind Konzepte, die theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung verbinden und junge Menschen frühzeitig an Verantwortung und unternehmerisches Denken heranführen. Wie groß das Interesse an solchen Entwicklungswegen ist, zeigte zuletzt der Karrieretag "STARTKLAR" der Deutschen Vermögensberatung in Marburg. Dort diskutierten Nachwuchskräfte, Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sowie Bildungspartner über Karrierewege, Qualifizierungsmöglichkeiten und die Zukunft der Finanzberatung. Im Mittelpunkt standen Bildungsmodelle, die Studium, Praxiserfahrung und persönliche Entwicklung miteinander verbinden. Die Deutsche Vermögensberatung investiert nach eigenen Angaben jährlich mehr als 90 Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung ihrer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. Dahinter steht die Überzeugung, dass Beratungsqualität eng mit kontinuierlicher Qualifizierung verbunden ist.Weiterbildung wird Teil der WettbewerbsfähigkeitDer Wandel auf dem Arbeitsmarkt spricht dafür, Weiterbildung künftig nicht mehr als ergänzendes Angebot zu betrachten. In vielen Branchen entwickelt sie sich zu einem festen Bestandteil beruflicher Laufbahnen. Unternehmen stehen damit vor der Aufgabe, Mitarbeitende nicht nur für konkrete Tätigkeiten zu qualifizieren, sondern sie auch langfristig bei ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung zu begleiten. Die Fähigkeit, neues Wissen aufzunehmen und sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, wird zunehmend zu einem zentralen Erfolgsfaktor für Beschäftigte und Unternehmen gleichermaßen. Weiterbildung wird damit von einer individuellen Qualifizierungsmaßnahme zu einer strategischen Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit.[1] Quelle: ManpowerGroup: Studie Fachkräftemangel 2025, abrufbar unter: https://ots.de/MljnjfÜber die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit 50 Jahren eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainSarah Neumann, Tel.: 069 2384-7115; E-Mail: Sarah.Neumann@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/6388703