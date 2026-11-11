Erfurt (ots) -Am 13. November 2026 lädt KiKA zum vierten Mal Kinder in die faszinierende Welt des Kurzfilms ein. "KURZweilig - Das Kurzfilmfestival bei KiKA" am Freitagabend auf kika.de, in der KiKA-App und ab 19:30 Uhr im TV bietet qualitativ hochwertige Kurzfilme, die mit Unterstützung des 4. KiKA-Kinderredaktionsrats ausgewählt wurden. Durch den Abend führt Moderatorin Soraya Jamal vom KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) gemeinsam mit Kinderredaktionsrat-Mitglied Michael (13).KiKA präsentiert bei "KURZweilig" eine Auswahl von neun deutschen, europäischen und internationalen Kurzfilmen für Kinder ab sechs Jahren. Die Filme wurden mit Unterstützung der deutschen Filmfestivals Filmfest Dresden, KUKI Berlin, Lucas Frankfurt/Main, SCHLiNGEL Chemnitz, Mo & Friese Hamburg und Internationale Kurzfilmtage Oberhausen ausgewählt. Ein weiterer Film wurde vom KiKA-Kinderredaktionsrat kuratiert und bildet den Höhepunkt des Filmabends."KURZweilig" wird von Corinna Schier und Vanessa Wagner (beide KiKA) redaktionell betreut.Die Filme im Überblick:"Astral" | Schweiz, 2025Als Esther durch ein Teleskop den Himmel beobachtet, nähert sich ihr aus dem Wasser ein Wesen - halb Fisch, halb Mensch."Bookwyrms" | Schweiz, 2025 | Kinderfilmpreis der Bamberger Kurzfilmtage 2026In einer Bibliothek grübelt die junge Autorin Astrid über ihrem Manuskript. Da erwacht die Tinte zum Leben: zu einem Bookwyrm."Capybaras" | Frankreich/Chile/Uruguay, 2024 | Bester Kurzfilm für junge Kinder beim KUKI 2025 und Oscar-QualifikationWährend der Jagdsaison sucht eine Capybara-Familie Unterschlupf in einem Hühnerstall. Doch die Hühner sind misstrauisch."Flugversuche" | Deutschland, 2025 | Golden Pony Filmfest Dresden 2026Drei Babyvögel stehen vor der großen Herausforderung ihres ersten Flugversuchs."Hannah und das Krokodil" | Belgien, 2024 | Best European Young Audience Short Film of the Year beim ECFA Short Film Award 2026Fiens große Schwester Hannah wird von einem Krokodil bedroht, das sie dünn und krank macht. Das will Fien nicht zulassen."Kaulquappe" | Deutschland, 2024 | Best 2D Animation beim New York Short Animation Festival Winter 2025Die zehnjährige Marlene hadert mit den Veränderungen ihres Körpers, bis sie auf eine kleine komische Kaulquappe trifft."Mit Hufen auf Kufen" | Litauen, 2024 | Audience Award beim New York International Children's Film Festival 2024Die Freunde Schwein und Kuh vergnügen sich beim Schlittschuhlaufen, als sich eine ungewohnte Welt unter ihnen auftut."M\u00db" | Deutschland, 2024 | Best Debut beim Fantasy Genesis International Film Festival 2025Im Angesicht einer verheerenden Dürre macht sich ein Kind zusammen mit seinem Otter auf die Suche nach dem letzten Tropfen Wasser."Vor meiner Tür auf einer Matte" | Deutschland, 2025 | Goldenes Einhorn für den Besten Kinderkurzfilm auf der Alpinale 2026Eine freche Ratte zieht bei einem Mann ein und plötzlich ist nichts mehr, wie es war.Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6388708