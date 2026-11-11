Berlin (ots) -Die Wirtschaftsweisen erwarten für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund einem Prozent. Zugleich warnen sie vor gewaltigen Haushaltslücken und einer langfristig steigenden Staatsverschuldung. Dazu erklärt die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel:"Was Friedrich Merz als wirtschaftlichen Aufschwung verkaufen will, ist ein schuldenfinanziertes Strohfeuer. Höhere Staatsausgaben und neue Kredite treiben die Wirtschaftsleistung kurzfristig an, während private Investitionen schwach bleiben, die Produktivität kaum wächst und der Industriestandort weiter an Substanz verliert. Selbst bei fortgesetzter hoher Schuldenaufnahme reichen die erwarteten Einnahmen langfristig nicht aus, um die geplanten Ausgaben zu decken. Ohne Kurskorrektur droht die Schuldenstandsquote bis 2040 auf knapp 100 Prozent zu steigen. Die Vorstellung, Deutschland könne aus dieser Misere einfach herauswachsen, haben die Wirtschaftsweisen ausdrücklich zurückgewiesen.Merz zieht aus den seit Jahren offenkundigen Fehlentwicklungen keine Konsequenzen. Statt Unternehmen und Bürger durch niedrigere Energiepreise, Steuern und Abgaben sowie weniger Bürokratie zu entlasten und den Bundeshaushalt zu konsolidieren, knüpft er die Einigung über den nächsten EU-Haushalt an weitere Finanzierungszusagen für die Ukraine. Das ist keine Frage fehlender Erkenntnisse, sondern bewusst gesetzter politischer Prioritäten. Friedrich Merz wird Deutschlands Wirtschaftskrise nicht lösen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6388715