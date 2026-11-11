Mainz (ots) -
Woche 47/26
Do., 19.11.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Die Linke: Zu radikal zum Regieren?
Woche 48/26
Do., 26.11.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Islam: Wo endet religiöse Toleranz?
Woche 49/26
Mi., 2.12.
17.40 ZDFsportstudio live
DFB-Pokal, Achtelfinale
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Oliver Schmidt
Moderation: Lili Engels
Experte: René Adler
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6388716
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