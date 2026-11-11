Offenburg (ots) -- Neues Altersvorsorgedepot ohne Depot- und Ordergebühren- Technologie "Pension Intelligence" unterstützt die Anlagestrategie für die Rente- KI-gestützte Altersvorsorge verkleinert die Rentenlücke- "bAV-Autopilot" für Unternehmen reduziert VerwaltungsaufwandDie Altersvorsorgeplattform DYNO bietet ab dem 1. Januar 2027 ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot ohne Depot- und Ordergebühren. Das Start-up ermöglicht außerdem durch eine proprietäre Technologie namens "Pension Intelligence" allen Menschen, ob mit oder ohne finanzielle Bildung, von kostengünstigen Kapitalmarktprodukten zu profitieren, ohne auf Unterstützung für eine individuelle Kapitalanlage zu verzichten. Die Plattform positioniert sich so zwischen Neobrokern, die günstige Altersvorsorgedepots bieten, aber viel Wissen und Selbstinitiative erfordern, und den klassischen Versicherungsprodukten, die Sparer:innen mit höherem Unterstützungsbedarf ansprechen. Letztere sind oft zu komplex, unflexibel oder mit hohen Vertriebs- und Produktkosten verbunden.DYNO will mit künstlicher Intelligenz eine Brücke bauen. Co-Founder und CEO Marc Karkossa war vor der Gründung jahrelang im klassischen Versicherungssystem tätig. Er sagt: "Im klassischen System werden Beratung und Vertrieb häufig über Produktkosten finanziert. Das führt dazu, dass gerade unerfahrene Sparer:innen über Jahre höhere Kosten tragen. Über Jahrzehnte können schon kleine Unterschiede bei Kosten, Förderung und Kapitalanlage zehntausende Euro zusätzliches Altersvorsorgevermögen ausmachen. Unsere Technologie sorgt dafür, dass auch Menschen ohne Finanzwissen Zugang zu einer hochwertigen, kostengünstigen Vorsorgestruktur bekommen."Das Besondere am DYNO Altersvorsorgedepot: Sparer:innen werden von KI unterstützt und haben Zugang zu persönlichem Support per Telefon oder Videocall. DYNO ergänzt mit diesem Angebot die bisher auf betriebliche Altersvorsorge (bAV) begrenzte Plattform. Provisionsfreie, ETF-basierte Betriebsrentenverträge für Mitarbeitende sind immer noch Dreh- und Angelpunkt der Plattform. Mit dem Altersvorsorgedepot verlagert das Start-up seinen Fokus vom reinen bAV-Anbieter zur Altersvorsorgeplattform."Pension Intelligence": Überblick über die gesamte Rente aus einer HandDie sogenannte "Pension Intelligence", eine intelligente Infrastruktur, hilft dabei, daten- und KI-basiert Vorsorgebausteine auf Basis der individuellen Situation zu strukturieren: Die KI erarbeitet aus Informationen wie Gehalt, Versorgungszuschuss, Jobwechsel oder Geburt eines Kindes eine Anlagestrategie und passt sie fortlaufend an. Sie beantwortet Fragen wie: Wie viel sollte in die bAV fließen und wie viel in das Altersvorsorgedepot? Welche Förderung und welcher Arbeitgeberzuschuss stehen mir zu? Welche Kosten entstehen? Was verändert sich mit meiner Lebenssituation?Daraus ergibt sich eine individuelle Produktstruktur für jede:n Sparer:in. Ziel ist es, verfügbare Arbeitgeberzuschüsse, Förderungen, steuerliche Vorteile und kostengünstige Kapitalanlagen möglichst sinnvoll zusammenzubringen.KI-gestützte AltersvorsorgeMarc Karkossa kommentiert: "KI und Technologie steigern heute in nahezu allen Branchen Effizienz und Qualität. In der Altersvorsorge kommt davon bislang noch viel zu wenig bei den Menschen an, weil etablierte Strukturen stark von manuellen Prozessen und provisionsgetriebenem Vertrieb geprägt sind. Mit DYNO nutzen wir KI, um bessere Entscheidungen skalierbar zu machen, Kosten zu reduzieren und Menschen Zugang zu besseren Vorsorgelösungen zu geben. Wir sind überzeugt, dass KI-gestützte Altersvorsorge zum Standard wird und ein wichtiger Hebel sein kann, um die Rentenlücke in Deutschland zu reduzieren."Die ganze Wirkung entfaltet die Technologie bei Kund:innen, deren bAV über DYNO läuft. Auf der Plattform fügen sich dann sowohl die gesetzliche als auch die betriebliche und die private Altersvorsorge zusammen, also alle drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland. Ein solcher Überblick über den Stand der Rente und die für den Einzelnen besten Optionen ist bisher einzigartig.bAV auf Autopilot für UnternehmenDYNO baut für Unternehmen eine zentrale Infrastruktur für die Altersvorsorge ihrer Mitarbeitenden auf. Die Plattform bindet sich an bestehende Personal- und Lohnsysteme an. Unternehmen können so Personaldaten, Gehaltsinformationen und relevante Änderungen digital verarbeiten. Bestehende bAV-Verträge werden einfach importiert und anschließend zentral über DYNO mitverwaltet. Papierpost, manuelle Excel-Listen und laufende Abstimmungen mit Maklerhäusern und Versicherungsgesellschaften werden überflüssig.Über das AltersvorsorgedepotDas in DYNO verfügbare Altersvorsorgedepot kommt im Einstiegsprodukt ganz ohne Depot- und Ordergebühren aus. Für die Kapitalanlage ist ein breit diversifizierter All-World-ETF von Amundi mit laufenden Fondskosten von rund 0,07 Prozent vorgesehen. Die Umsetzung ist komplett provisionsfrei. Kund:innen profitieren von einer vollständig digitalen Journey. Mehr Informationen unter heydyno.de/avdPlattform öffnet sich auch für Privatnutzer:innenMit dem Launch des Altersvorsorgedepots öffnet DYNO seine Plattform erstmals auch für Privatnutzer:innen. Damit können künftig auch Menschen, deren Arbeitgeber DYNO noch nicht nutzt, bestehende Vorsorgeverträge analysieren lassen und das neue Altersvorsorgedepot abschließen. Wenn der Arbeitgeber die Plattform später einführt, lassen sich die hinterlegten Daten nahtlos mit den Arbeitgeber- und Payroll-Prozessen verbinden.Über DYNODYNO ist eine führende digitale Altersvorsorgeplattform mit Fokus auf Altersvorsorge in Unternehmen. Mehr als 650 Unternehmen nutzen die Plattform bereits, um ihre betriebliche Altersvorsorge zu digitalisieren, zu automatisieren und ihren Mitarbeitenden Zugang zu provisionsfreien ETF-basierten Vorsorgelösungen zu ermöglichen. Dazu zählen unter anderem EGYM, Focused Energy, Franz Binder Gruppe, Freeletics, Nucao, Quantum Systems, Roadsurfer und Securiton. DYNO verbindet Personal- und Lohnsysteme mit Versicherern und Vorsorgeprodukten, übernimmt bestehende Verträge in die digitale Verwaltung und automatisiert zentrale bAV-Prozesse. Ab Januar 2027 erweitert DYNO die Plattform um das Altersvorsorgedepot und die intelligente Infrastruktur "Pension Intelligence". Diese hilft dabei, daten- und KI-basiert Vorsorgebausteine auf Basis der individuellen Situation zu strukturieren. Das Unternehmen wurde 2021 von Marc Karkossa (https://www.linkedin.com/in/marc-robin-karkossa/) und Luis Weber (https://www.linkedin.com/in/luis-weber-dyno/) in Offenburg gegründet. Zu seinen Investoren gehören LEA Ventures, 468 Capital, Mätch.vc, Haufe Group Ventures, Blackvrst Equity.Pressekontakt:Cleo Public RelationsMarta Iza de la Torre+49 173 5252542marta.iza@cleopr.comOriginal-Content von: DYNO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180553/6388738