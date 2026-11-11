Mit der neuen Funktion "Send to Smartsheet" wird in Claude begonnene Arbeit an Smartsheet übertragen, wo der Execution Graph sie mit den Plänen, Zielen und Mitarbeitern verknüpft, die das Projekt umsetzen

Smartsheet, die KI-gestützte Work-Management-Plattform für Unternehmen, hat heute eine neue Integration mit Claude Sheets angekündigt, dem neuen Tabellen-Artifact in Claude von Anthropic, das sich nun in der Beta-Phase befindet. Mit der neuen Send-to-Smartsheet-Funktion können Nutzer, die in Claude einen Tracker oder Plan erstellen, diesen mit nur wenigen Klicks an Smartsheet übertragen. Smartsheet verbindet ihn mit den Plänen, Projekten, Mitarbeitern und Systemen des Unternehmens, sodass Teams sofort damit arbeiten können.

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With the new Send to Smartsheet feature, people who build a tracker or plan in Claude can move it into Smartsheet in a few clicks.

Immer mehr Arbeit beginnt mittlerweile mit einem Gespräch mit Claude. Der Smartsheet MCP-Connector für Claude bringt die Leistungsfähigkeit der Smartsheet-Plattform ins Spiel. Mit Claude Sheets können Nutzer nun Launch-Pläne, Projekt-Tracker oder Budgets durchdenken und in der gewohnten Umgebung einer Tabellenkalkulation ausarbeiten. Sobald ein Plan steht, muss er häufig weiteren Beteiligten in der Organisation verfügbar gemacht werden: Teammitgliedern, die für einzelne Ergebnisse verantwortlich sind, Führungskräften, die den Fortschritt im Blick behalten müssen, sowie Systemen, die auf dieselben Informationen angewiesen sind. Send to Smartsheet ermöglicht diesen Schritt direkt aus Claude heraus. So wird aus einer Idee eine Aufgabe, an der das gesamte Team sofort arbeiten kann, ohne dass Daten erneut eingegeben werden müssen.

In Smartsheet kann jede Zeile einer verantwortlichen Person und einem Fälligkeitsdatum zugewiesen werden. Die Arbeit lässt sich dabei mit allen teilen, die zu ihrer Umsetzung beitragen auch mit Kolleginnen und Kollegen, die Claude nicht nutzen. Selbst Mitarbeiter ohne Smartsheet-Konto können mitwirken: Aktualisierungs- und Genehmigungsanfragen treffen automatisiert per E-Mail ein, und die Antworten fließen direkt zurück in das Sheet. Erinnerungen und Freigaben werden ebenfalls automatisiert versandt bzw. geroutet. Dashboards zeigen den aktuellen Status in Echtzeit an, und das Sheet ist mit den Projekten und Zielen verknüpft, die es unterstützt. Über den Smartsheet-Connector bleibt Claude mit der Arbeit verbunden und erhält zusätzlichen Kontext, sobald das Sheet an einen Plan oder ein Projekt angebunden ist. Nutzer können Claude weiterhin anweisen, Formeln hinzuzufügen, Dashboards zu erstellen oder den Fortschritt zu prüfen.

"Claude Sheets bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, einen ersten Entwurf zu erstellen. In Smartsheet arbeitet dann das gesamte Team damit weiter", so Drew Garner, Chief AI Officer bei Smartsheet. "Sie beschreiben einfach die Aufgabe und Claude erstellt ein Sheet, und das in kürzester Zeit und beeindruckender Qualität. Übernehmen Sie es in Smartsheet, um es mit dem Workflow Ihres Teams zu integrieren mit Verantwortlichkeiten, Diskussionen, Dashboards, Automatisierungen und zeitgesteuerten KI-Agenten. Dabei können die Ergebnisse jederzeit von den Beteiligten überprüft und freigegeben werden. Um anspruchsvolle Aufgaben effizient zu bewältigen, braucht es Kontext, Teamwork, Governance und Sicherheit. Die Kombination aus der vertrauten Tabellenkalkulation, der Leistungsfähigkeit von Claude und dem Kontext des Smartsheet Execution Graph schafft ein gemeinsames System, in dem verschiedene Nutzer und KI-Agenten zusammenarbeiten können."

Neue Funktion: Send to Smartsheet

Nehmen wir als Beispiel eine Marketingleiterin, die eine Produkteinführung vorbereitet. Sie arbeitet den Plan mithilfe von Claude aus, verwandelt ihn in Claude Sheets zu einem Tracker und sendet diesen an Smartsheet. Dort weist sie einem Dutzend Teammitgliedern aus den Bereichen Produktentwicklung, Vertrieb und Kreativabteilung Aufgaben zu und fügt den Tracker dem Dashboard hinzu, das ihr Vorgesetzter wöchentlich prüft. Eine externe Agentur bestätigt ihre Liefertermine per E-Mail über eine automatisierte Aktualisierungsanfrage, ohne sich jemals einloggen zu müssen. Später in derselben Woche fragt sie Claude, welche Aufgaben im Rückstand sind, woraufhin Claude anhand der Live-Daten in Smartsheet antwortet.

Das Ergebnis ist ein durchgängiger Pfad von der Idee bis zur Umsetzung. Nutzer denken und entwickeln mithilfe von Claude und übertragen das Projekt anschließend an Smartsheet. Dort wird es von Teams zusammen mit allem anderen gesteuert und mit dem zugrundeliegenden Plan und Kontext verknüpft. Claude bleibt während des gesamten Prozesses mit dem Projekt verbunden. Von Claude erledigte Aufgaben unterliegen denselben Berechtigungen und Genehmigungen wie alles andere in Smartsheet. Menschen und KI-Agenten können nur das einsehen und ändern, wofür sie eine Berechtigung haben.

Send to Smartsheet ist in den USA, in Europa und Australien über den Smartsheet-Connector für Claude direkt nach der Einführung verfügbar und ermöglicht es Nutzern:

Ein Claude Sheet mit dem eigenen Smartsheet-Login an Smartsheet zu übertragen. Jeder Versand erstellt ein neues Sheet in dem Workspace, den die Person auswählt. Zeitangaben, Zahlen und Dropdown-Listen werden übernommen, sodass das Sheet sofort bearbeitbar ist. Sheets mit Hunderten von Zeilen kommen vollständig und in der richtigen Reihenfolge an.

Jeder Versand erstellt ein neues Sheet in dem Workspace, den die Person auswählt. Zeitangaben, Zahlen und Dropdown-Listen werden übernommen, sodass das Sheet sofort bearbeitbar ist. Sheets mit Hunderten von Zeilen kommen vollständig und in der richtigen Reihenfolge an. Im selben Gespräch weiterzuarbeiten. Nach dem Versand kann Claude auf Wunsch Formeln, Formatierungen und Hierarchien hinzufügen und anschließend mit Smartsheet AI Automatisierungen, Dashboards und Berichte erstellen. Über den Smartsheet-Connector kann Claude das Sheet sowie den damit verbundenen Plan oder das Projekt einsehen und so auf mehr Kontext zugreifen.

Nach dem Versand kann Claude auf Wunsch Formeln, Formatierungen und Hierarchien hinzufügen und anschließend mit Smartsheet AI Automatisierungen, Dashboards und Berichte erstellen. Über den Smartsheet-Connector kann Claude das Sheet sowie den damit verbundenen Plan oder das Projekt einsehen und so auf mehr Kontext zugreifen. Aufgaben mit allem anderen zu verbinden. Sobald sich die Arbeit in Smartsheet befindet, lässt sie sich zuweisen, terminieren, mit einem Projekt oder Portfolio verknüpfen, in Systeme einbinden, die das Team bereits nutzt, und mit Personen teilen, die Claude noch nie geöffnet haben dank kostenloser Contributor-Lizenzen.

Basierend auf dem bestehenden Smartsheet-Connector für Claude

Die Send-to-Smartsheet-Funktion erweitert den Smartsheet-Connector für Claude, der auf dem Smartsheet MCP Server basiert und bereits aktuelle Arbeit, Dashboards, Diskussionen und Workflows in das Gespräch einbringt. Smartsheet verbindet monatlich 277 Milliarden Zeilen an Arbeitsdaten. Seit der Einführung des MCP Server im März 2026 hat Smartsheet einen Anstieg der KI-Aktionen um mehr als 700 Prozent verzeichnet. Smartsheet Agentic Workflows werden mittlerweile auf Anthropic-Modellen ausgeführt.

Von Claude erledigte Arbeit unterliegt derselben Governance wie alles andere in Smartsheet. KI-Agenten können nur das einsehen und ändern, was auch die Person darf, für die sie arbeiten, und Smartsheet hat kürzlich die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001 für verantwortungsvolles KI-Management erhalten. Kundendaten bleiben beim Kunden und unterliegen seinen Berechtigungen. Die Vereinbarungen von Smartsheet mit seinen KI-Drittanbietern untersagen diesen, ihre Foundation Models mit Kundeninhalten zu trainieren.

Wo alles zusammenläuft: Der Mehrwert des Execution Graph für Kunden

Sobald ein Sheet aus Claude in Smartsheet integriert wird, ist es kein isoliertes Dokument mehr. Es wird Teil des Execution Graph, der abbildet, wie Arbeit im gesamten Unternehmen zusammenhängt von einzelnen Aufgaben über Projekte und Programme bis hin zu strategischen Zielen. Der Execution Graph basiert auf 20 Jahren Workflow Intelligence aus Millionen von Projekten. Er kennt die Projekthistorie und Arbeitsweise eines Unternehmens, wie Teams zusammenarbeiten, sowie die Systeme und Daten, auf die sie sich täglich verlassen. Dieser Kontext wächst kontinuierlich mit: Jede zusätzliche Diskussion, jedes Dashboard, jede Automatisierung und jeder KI-Agent, der das Sheet ergänzt, liefert weitere Informationen und Anknüpfungspunkte für zukünftige Schritte. Je länger die Arbeit in Smartsheet weitergeführt wird, desto wertvoller wird sie. Für Kunden bedeutet das:

Arbeit mit klarer Zuständigkeit und Position im Plan. Ein Tracker, der in einem Gespräch entstanden ist, wird direkt mit dem zugehörigen Projekt, Programm und Ziel verknüpft. So ist für alle sichtbar, wer die Verantwortung trägt und wie sich die Aufgaben auf andere Bereiche auswirken.

Ein Tracker, der in einem Gespräch entstanden ist, wird direkt mit dem zugehörigen Projekt, Programm und Ziel verknüpft. So ist für alle sichtbar, wer die Verantwortung trägt und wie sich die Aufgaben auf andere Bereiche auswirken. KI-Agent arbeiten mit echtem Kontext. Der Creation Agent von Smartsheet verwandelt eine in natürlicher Sprache formulierte Zielsetzung in Sheets, Dashboards, Berichte und Automatisierungen. Der Data Quality Agent hebt Datenprobleme nach Schweregrad hervor, und Agentic Workflows verwandeln Anfragen in natürlicher Sprache in wiederkehrende Aufgaben. Ein aus Claude stammendes Sheet kann so automatisch auf Datenfehler geprüft oder wöchentlich nach einem vom Team festgelegten Zeitplan zusammengefasst werden.

Der Creation Agent von Smartsheet verwandelt eine in natürlicher Sprache formulierte Zielsetzung in Sheets, Dashboards, Berichte und Automatisierungen. Der Data Quality Agent hebt Datenprobleme nach Schweregrad hervor, und Agentic Workflows verwandeln Anfragen in natürlicher Sprache in wiederkehrende Aufgaben. Ein aus Claude stammendes Sheet kann so automatisch auf Datenfehler geprüft oder wöchentlich nach einem vom Team festgelegten Zeitplan zusammengefasst werden. Frühzeitige Warnung bei Problemen. Durch die Vernetzung aller Arbeitsschritte können Führungskräfte überlastete Teams oder Schwachstellen zwischen Projekten erkennen, bevor Probleme entstehen. Das auf der ENGAGE 2026 vorgestellte Tool vsActual zeigt zudem, ob das Projekt nach Plan verläuft.

Verfügbarkeit

Send to Smartsheet ist in den USA, in Europa und Australien über den Smartsheet-Connector für Claude direkt nach der Einführung verfügbar. Für jeden Versand wählen die Nutzer einen Ziel-Workspace aus. Erfahren Sie mehr über Send to Smartsheet.

Über Smartsheet

Smartsheet ist eine KI-gestützte Work-Management-Plattform für Unternehmen. Teams nutzen Smartsheet, um Programme zu planen, Arbeit gruppenübergreifend zu verfolgen, Routineprozesse zu automatisieren und Führungskräften Echtzeit-Einblicke in den Arbeitsfortschritt zu geben. Die Plattform schließt die Lücke zwischen Tabellenkalkulationen, die zwar flexibel, aber schwer zu steuern sind, und starren Projekttools, die nur für ein einzelnes Team ausgelegt sind. Smartsheet wird von Millionen von Menschen in Organisationen genutzt darunter die Mehrheit der Fortune-500-Unternehmen und bietet Sicherheits-, Verwaltungs- und Compliance-Kontrollen auf Enterprise-Niveau. Weitere Informationen über Smartsheet finden Sie unter www.smartsheet.com.

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