Der Aktionärsbrief

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Gewinn je Aktie in Q3 von 0,58 auf 0,82 $, erwartet waren 0,78 $, bereinigtes EBITDA 3,46 Mrd. $ gegenüber 3,38 Mrd. $ Konsens, freier Cashflow mit 1,17 Mrd. $ klar über den erwarteten 1,06 Mrd. $. Im Goldgeschäft lagen Förderung und Absatz leicht über den Schätzungen, die Gesamtkosten mit 1.911 $ je Unze unter den erwarteten 1.954 $. Die Jahresziele wurden bestätigt. ScotiaBank relativiert den Gewinnvorsprung wegen niedrigerer Steuern und schwächerer Kupferergebnisse, bleibt aber bei "Übergewichten", Ziel 55 $. National Bank hebt Kostenkontrolle und eine starke Bilanz (Barrick ist unter dem Strich schuldenfrei) hervor: "Outperform", Ziel 52 $. Es handelt sich um 12-Monatsziele.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "", Ausgabe 46.Schlaglichter dieser Ausgabe:Freundliches Jahresende winktRATIONAL: GeduldsprobeBewertungsparadoxon bei KIOXIAAngst-Aktie der WocheBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info