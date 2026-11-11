Der dritte und letzte Fördercall für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher in Österreich im Jahr 2026 ist abgeschlossen. Wie die EAG-Förderabwicklungsstelle am Mittwoch bekannt gab, konnten insgesamt 7. 007 Förderzusagen erteilt werden. Dem standen 41. 322 eingereichte Anträge mit einem beantragten Fördervolumen von rund 192 Millionen Euro gegenüber. Nach dem Energie-Ausbau-Gesetz (EAG) werden die Anträge bei kleineren Vorhaben nach dem Einreichungszeitpunkt bewilligt. In der Kategorie A mit Anlagen bis 10 Kilowatt reichten die Fördermittel in Höhe von 30,5 Millionen Euro nach Angaben der EAG-Abwicklungsstelle ...

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