New York - Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic heben die Stimmung vor allem in der KI-Branche. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt. So gibt bei den grossen Aktienindizes der Nasdaq 100 die Richtung vor: Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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