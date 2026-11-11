New York - Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic heben die Stimmung vor allem in der KI-Branche. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt. So gibt bei den grossen Aktienindizes der Nasdaq 100 die Richtung vor: Der ...

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