Würzburg/Hannover (ots) -- Letzte Tagung der 13. EKD-Synode nach vier Tagen in Würzburg beendet- Beschlüsse zur Stärkung der Demokratie und der Freiwilligendienste- Erklärung zur Situation der Christinnen und Christen im Heiligen Land verabschiedetWürzburg/Hannover (11. November 2026). In Würzburg ist heute die siebte und letzte Tagung der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu Ende gegangen. Vier Tage lang haben die 128 Synodalen über Zukunftsfragen von Kirche und Gesellschaft beraten.Dazu gehörten auch zentrale gesellschaftliche Themen wie das Engagement für Klimaschutz, die Stärkung der Menschenrechte sowie die Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden. Zudem hat die Synode der EKD eine Erklärung zur Situation der Christinnen und Christen im Heiligen Land verabschiedet, die unter den Folgen von Krieg, Gewalt und wachsender Unsicherheit leiden. Die Erklärung tritt ein für Frieden, Gerechtigkeit, Religionsfreiheit und die Würde aller Menschen in der Region.Mit einem Leitantrag zum Schwerpunktthema hatte die EKD-Synode am Dienstag (10. November) konkrete Schritte zur Stärkung der Demokratie beschlossen. Zu seiner konkreten Ausgestaltung fasste die Synode heute weitere Beschlüsse, darunter auch eine Stärkung des Freiwilligendienstes in der evangelischen Kirche. Darin fordert sie u. a. eine dauerhafte Finanzierung der Freiwilligendienste und einen Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienstplatz. Zugleich soll das Engagement der evangelischen Kirche in diesem Bereich gestärkt werden. "Demokratie lebt davon, dass Menschen sich engagieren", so Präses Anna-Nicole Heinrich. "Wer einen Freiwilligendienst macht, übernimmt Verantwortung, lernt andere Lebenswelten kennen und erlebt, dass das eigene Engagement etwas bewirken kann."In seinem Grußwort vor der Synode hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag die Bedeutung von demokratischem Ausgleich und Kompromissbereitschaft gewürdigt und die Bedeutung der Kirche darin. "Es geht in der Demokratie um Mehrheiten, um die Bedürfnisse von Minderheiten, um Ausgleich, um Kompromiss, um praktische Wege, die im Streit zu erörtern, zu finden und zu entscheiden sind. Und deshalb finde ich ganz wichtig [...], dass ihr Räume zur Verfügung stellt - in der Kirche, außerhalb der Kirche, mit Unterstützung der Kirche - in denen dieser Dialog tatsächlich in Offenheit und Unterschiedlichkeit stattfinden kann."Die Impulse aus Würzburg sind für Präses Anna-Nicole Heinrich nicht nur eine Bestätigung, sondern auch Auftrag an die Kirche. "Unsere Aufgabe ist jetzt, das, was wir hier beraten und beschlossen haben, im Alltag der Menschen spürbar zu machen. Das gilt für unsere Begegnungsorte und unsere Arbeit für die Demokratie. Von Würzburg geht ein klares Signal aus: Demokratie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich für andere einsetzen."Mit dem Abschluss der Tagung endet zugleich die sechsjährige Amtszeit der 13. EKD-Synode, die in einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen wichtige Weichen für die Zukunft der evangelischen Kirche gestellt hat. Insgesamt 128 Synodale gehörten dem Kirchenparlament an, darunter zuletzt 14 Mitglieder unter 30 Jahren. Das jüngste Mitglied war zum Ende der Amtszeit 22 Jahre, das älteste 78 Jahre alt. Auch personell blieb die Synode in Bewegung: 43 Wechsel bei Mitgliedern und Stellvertretungen prägten ihre Arbeit.Die konstituierende Tagung der 14. Synode findet vom 23. bis 25. April 2027 in Hannover statt.Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 8. bis 11. November in Würzburg. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 13. Synode aus 128 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Anna-Nicole Heinrich. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzende des Rates der EKD ist Bischöfin Kirsten Fehrs. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 17,4 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der 11.000 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6388765