Mehr als 60 Unternehmen öffnen ihre Bücher - an diesem Superdonnerstag richten sich alle Blicke auf die Schwergewichte.Mit mehr als 60 Unternehmensterminen erreicht die Berichtssaison am Donnerstag ihren Höhepunkt. Im Mittelpunkt steht die Jahresbilanz von Siemens, während Allianz und Munich Re ihre Q3-Zahlen gleich zum Börsenstart vorlegen. Dazu kommen unter anderem Merck, Delivery Hero, Hapag-Lloyd und Rolls-Royce, außerdem das vorläufige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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