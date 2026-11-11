Hamburg (ots) -OTTO DÖRNER erweitert sein Standortnetz und stärkt seine Präsenz in Mecklenburg-Vorpommern. Zum 1. November 2026 hat das Unternehmen den Betriebsstandort Ribnitz-Damgarten von der Firma Schubert AET GmbH übernommen. Mit dem neuen Standort verfügt die OTTO DÖRNER Gruppe künftig über ihren östlichsten Standort und stärkt ihre Position als regionaler Ver- und Entsorgungspartner für die Menschen und Unternehmen im Großraum Ribnitz-Damgarten.Übernommen wurde der laufende Betrieb mit vier Mitarbeitern, Fahrzeugen, Maschinen und der vorhandenen Infrastruktur. Auch der bestehende regionale Kundenstamm wird weiter betreut. Der Standort wird fortgeführt und steht gewerblichen Kunden, insbesondere aus dem Baubereich, sowie Selbstabholern zur Verfügung."Mit der Übernahme stärken wir unsere regionale Präsenz und erweitern unsere Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern. Wir übernehmen einen etablierten Standort mit einem erfahrenen Team und langjährigen Kundenbeziehungen. Darauf möchten wir aufbauen und den Standort gemeinsam weiterentwickeln", sagt Frank Muschke, CEO der OTTO DÖRNER Gruppe.Das Betriebsgelände verfügt über eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Damit ist unter anderem die Annahme von verschiedenen Abfällen möglich.Zur Ausstattung gehört eine Halle mit Büroflächen, eine Lkw-Waage, eine Betontankstelle sowie ein Radlader und zwei Fahrzeuge für den Transport. Eine Photovoltaikanlage mit Speichersystem ergänzt die vorhandene Infrastruktur.Mit dem neuen Standort erweitert OTTO DÖRNER seine regionalen Kapazitäten und schafft eine gute Grundlage für den weiteren Ausbau des Geschäfts in Mecklenburg-Vorpommern.Über OTTO DÖRNEROTTO DÖRNER versteht, dass die Rohstoffe der Welt begrenzt sind. Deswegen recycelt und entsorgt das Unternehmen die Abfälle der Wirtschaft und versorgt die Wirtschaft mit wiederaufbereiteten Materialien sowie nachhaltig produzierten Naturbaustoffen. OTTO DÖRNER hat sich in den Bereichen Entsorgung, Recycling, Kies und Sand sowie Deponiebetrieb zu einem der führenden privaten Unternehmen in Norddeutschland entwickelt. Als Familienunternehmen mit über 1.200 Mitarbeiter*innen steht OTTO DÖRNER seit über 95 Jahren für hanseatische Kaufmannstradition, gepaart mit hoher Innovationsfreude.Pressekontakt:Pressekontakt:OTTO DÖRNER GmbH & Co. KGIsabella LoschelderLeitung Unternehmenskommunikation und Employer BrandingLederstraße 24, 22525 HamburgTelefon +49 40 54885-315 - Mobil +49 172 549 32 34E-Mail Isabella.loschelder@doerner.deOriginal-Content von: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78164/6388783