Straubing (ots) -
Die Kunden sollten sich keine Illusionen machen: Das neue Gesetz hilft weder gegen Zocker an den Börsen noch gegen hohe Rechnungen, aber es ist immerhin eine Lebensversicherung gegen den Totalausfall. Dass die Lieferanten für den Winter vorsorgen müssen, ist der nächste Schritt, den die Regierung plant. Der muss kommen. Beide Maßnahmen helfen aber in den nächsten Monaten überhaupt nichts. Aktuell sind die Speicher so leer, dass in einem harten Winter gravierende Probleme drohen.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6388782
Die Kunden sollten sich keine Illusionen machen: Das neue Gesetz hilft weder gegen Zocker an den Börsen noch gegen hohe Rechnungen, aber es ist immerhin eine Lebensversicherung gegen den Totalausfall. Dass die Lieferanten für den Winter vorsorgen müssen, ist der nächste Schritt, den die Regierung plant. Der muss kommen. Beide Maßnahmen helfen aber in den nächsten Monaten überhaupt nichts. Aktuell sind die Speicher so leer, dass in einem harten Winter gravierende Probleme drohen.
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