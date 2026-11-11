Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer für programmierbare Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware, gab heute die "Lattice NXP PCIe Companion"-Lösung bekannt, die gemeinsam mit NXP Semiconductors entwickelt und vermarktet wird. Durch die Kombination des i.MX 95-Anwendungsprozessors von NXP mit Lattice Nexus-basierten FPGAs über PCIe bewältigt die Lösung die Herausforderungen in Bezug auf Echtzeit-Konnektivität, deterministische E/A und Sicherheit in den Bereichen industrielle Automatisierung, Robotik und intelligente Edge-Anwendungen.

Die gemeinsame Lösung ist in den Konfigurationen "Lattice CertusPro-NX" oder "Lattice Certus-NX" als Begleitchips für die i.MX 95-SoC-Rechenprozessoren von NXP erhältlich und vertieft damit die langjährige Zusammenarbeit zwischen Lattice und NXP, die sich über Industrie-, Rechenzentrums- und Netzwerkanwendungen erstreckt. Das Lattice-FPGA ergänzt den NXP-Anwendungsprozessor um deterministische I/O-Funktionen mit geringer Latenz und bietet kombinierte Fähigkeiten in den Bereichen Echtzeitverarbeitung, KI und kundenspezifische I/O, um Kunden bei der Modernisierung veralteter Designs für neue Schnittstellenstandards zu unterstützen. Es erfüllt neue regulatorische Anforderungen wie den EU-Cyber-Resilience-Act (CRA) und CNSA 2.0 und verfügt von Grund auf über hardwarebasierte Sicherheit sowie einen langfristigen Produktsupport.

"Lattice-FPGAs bieten Echtzeit-Konnektivität, programmierbare Ein- und Ausgänge sowie Hardware-Sicherheit, die den i.MX-Anwendungsprozessor von NXP ergänzen sei es als Begleitchip oder als primärer Controller. Gemeinsam mit NXP kombinieren wir ein bewährtes Rechenportfolio mit energiesparender FPGA-Technologie, um Entwicklern industrieller Systeme eine skalierbare, flexible Grundlage für den Aufbau der nächsten Generation intelligenter, vernetzter und sicherer industrieller Systeme zu bieten", sagte Raemin Wang, Vice President, Segment Marketing bei Lattice Semiconductor.

"Die i.MX 95-Anwendungsprozessoren von NXP mit Post-Quanten-Kryptografie, umfangreichen Machine-Vision-Fähigkeiten und immersiver 3D-Grafik bieten Systementwicklern in Kombination mit den FPGAs von Lattice die Flexibilität und den langfristigen Support, die sie benötigen, um industrielle Plattformen zu entwickeln, die auch in den kommenden Jahren noch einsetzbar sein werden. Gemeinsam bieten wir eine Lösung an, die die Echtzeit-, Konnektivitäts- und Sicherheitsanforderungen der anspruchsvollsten industriellen Anwendungen von heute erfüllt", sagte Larry Olivas, Vice President und General Manager des Bereichs "Secure Connected Edge Segment Marketing" bei NXP Semiconductors.

Die gemeinsame Lösung steht ab sofort für die Integration in diskrete, System-on-Module- (SoM) und Multi-Chip-Modul-Konfigurationen zur Verfügung. Kunden können das FPGA-Referenzdesign und die Lattice-Entwicklungstools von Lattice sowie den Softwaretreiber und die Dokumentation von NXP beziehen. Referenzdesigns und Evaluierungskits sind zudem über Arrow Electronics erhältlich.

Weitere Informationen zu der oben genannten Technologie finden Sie unter:

Lattice-NXP-PCIe-Companion-Lösung

Lattice Nexus FPGA-Plattform

NXP i.MX 95 PCIe-Anbindung mit FPGA (NXP Community)

NXP i.MX-Anwendungsprozessoren

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Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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