Quectel Wireless Solutions, ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, stellte heute SP900BF-AP vor. Mit diesem intelligenten Modul können Roboter, Prüfsysteme und Edge-Gateways umfangreiche KI-Modelle direkt auf dem Gerät selbst ausführen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261111041051/de/

Quectel SP900BF-AP smart module sets the pace for Edge AI with 100 TOPS of computing power

Das Modul basiert auf dem Qualcomm Dragonwing IQ-9075-Prozessor und bietet eine KI-Rechenleistung von bis zu 100 TOPS direkt auf dem Gerät. Damit ermöglicht es industriellen OEMs, fortschrittliche KI direkt in ihre Produkte zu integrieren und so Latenzzeiten, Bandbreitenkosten und Datenschutzrisiken zu reduzieren, die mit der cloudbasierten Verarbeitung verbunden sind. Durch die lokale Datenverarbeitung können Hersteller Echtzeit-Robotik, automatisierte Inspektionen und andere anspruchsvolle industrielle Anwendungen unterstützen und gleichzeitig eine bessere Kontrolle über sensible Produktionsdaten behalten. Die langfristige Verfügbarkeit der Hardware trägt zudem dazu bei, die von Industriekunden geforderten verlängerten Produktlebenszyklen zu erfüllen.

"Der Nutzen der KI muss sich letztendlich an der industriellen Front bewähren", sagte Raymond Wang, Product Head, Smart bei Quectel Wireless Solutions. "Wir liefern mehr als nur ein leistungsstarkes Modul: Wir bieten eine vollständige, einsatzbereite Edge-Intelligence-Lösung, die es Kunden ermöglicht, komplexe Low-Level-Entwicklungsarbeiten zu umgehen und ihre KI-getriebene Transformation zu beschleunigen."

Das Modul unterstützt eine Reihe von Edge-AI-Anwendungen, darunter autonome mobile Roboter mit Unterstützung für vier Kameras, 3D-Wahrnehmung und geräteinterne Navigation; die Inspektion von Fertigungslinien, die eine Echtzeit-Fehlererkennung ermöglicht, ohne dass sensible Daten an externe Standorte übertragen werden müssen sowie Edge-AI-Gateways, auf denen große Sprach- und Bild-Sprach-Modelle wie Qwen, DeepSeek, Gemma und LLaVA lokal ausgeführt werden, um den Bandbreitenbedarf zu reduzieren und die Datensicherheit zu gewährleisten.

Das Modul kombiniert eine Qualcomm Kryo-Octa-Core-CPU mit einer Taktrate von bis zu 2,36 GHz mit einer Adreno 663-GPU, einem Hexagon-DSP und einer dedizierten NPU, um eine leistungsstarke KI-Verarbeitung direkt auf dem Gerät zu ermöglichen. Mit Speicheroptionen von bis zu 36 GB LPDDR5X und 256 GB UFS unterstützt es zudem die Echtzeit-Verarbeitung mehrerer Videostreams und den Betrieb mehrerer Displays.

Industriegeräte sind über Jahre hinweg im Einsatz, und das SP900BF-AP ist entsprechend ausgelegt. Quectel garantiert einen Produktlebenszyklus von bis zu 10 Jahren und hilft Kunden so, Lager-, Wartungs- und Upgrade-Kosten zu senken. Das Modul ist für den Betrieb unter Ubuntu und Yocto Linux ausgelegt, wobei die entsprechende Unterstützung derzeit entwickelt wird. Über PCIe-, USB 3.1-, UART-, SPI- und I²C-Schnittstellen können OEMs je nach Einsatzfall 4G/5G- oder WLAN-Funktionen hinzufügen. Die Unterstützung des Dragonwing IQ-9075-Prozessors für industrielle Echtzeitsteuerung und sein energiesparendes Design tragen dazu bei, Leistung und Energieverbrauch in Einklang zu bringen.

Der SP900BF-AP ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Quectel und Qualcomm Technologies und vereint modularen Aufbau mit Optimierung auf Systemebene, um in anspruchsvollen industriellen Umgebungen eine stabile KI-Leistung direkt auf dem Gerät zu gewährleisten.

Der SP900BF-AP hat die wichtigsten technischen Validierungsschritte durchlaufen, und ausgewählten Kunden stehen nun Entwicklungsmuster zur Bewertung der Lösung und zur gemeinsamen Entwicklung zur Verfügung.

Besucher der Electronica finden dieses Produkt sowie das gesamte End-to-End-Portfolio an IoT-Lösungen von Quectel am Stand C2.601 auf der Messe.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

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Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Qualcomm, Qualcomm Dragonwing, Kryo und Qualcomm Spectra sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

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