Antalya - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU/EVP) hat sich auf der Weltklimakonferenz (COP 31) in Antalya für das Elektrifizierungsziel "35-by-35" ausgesprochen.



"Die Welt ist nun in das Zeitalter der Elektrizität eingetreten", sagte von der Leyen in ihrer Rede am Mittwoch. "Daher unterstütze ich die globale Elektrifizierungsinitiative '35-by-35' und rufe andere dazu auf, es mir gleichzutun."



Die diesjährigen Gastgeber der Konferenz, die Türkei und Australien, haben Elektrifizierung zu ihrem zentralen Anliegen erklärt. Das Ziel "35-by-35" besagt, dass bis 2035 insgesamt 35 Prozent des Endenergieverbrauchs durch Strom gedeckt werden soll. Heute sind es nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) rund 23 Prozent. Um das Ziel zu erreichen, müsste das bisherige Tempo der Elektrifizierung vervierfacht werden. Laut IEA wäre es bereits jetzt für Haushalte und Unternehmen wirtschaftlich, diesen Anteil auf 33 Prozent zu steigern.



"Die Internationale Energieagentur hat uns gezeigt, dass das '35-by-35'-Ziel in greifbarer Nähe liegt und dass seine Verwirklichung wertvolle Vorteile mit sich bringen könnte: niedrigere Energiekosten für die Verbraucher, geringere Energieemissionen und mehr Energiesicherheit", erklärte von der Leyen. "Im vergangenen Jahr stammten in der Europäischen Union mehr als 70 Prozent unseres Stroms aus sauberen Quellen, und wir werden noch weiter gehen. Unser Aktionsplan zur Elektrifizierung zielt darauf ab, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch bis 2040 auf 46 Prozent zu verdoppeln." Dies werde ein wichtiger Schritt auf dem Weg sein, der erste elektrifizierte Kontinent zu werden, erklärte sie.



"Dieser Sommer war der Sommer der Wahrheit: Verheerende Überschwemmungen in Nepal, Dürren vom Sudan bis nach Mittelamerika und in Europa eine der schlimmsten Waldbrandsaisons seit Beginn der Aufzeichnungen", so die EU-Kommissionspräsidentin. "Während sich die Klimakrise entfaltet, erschüttern Unterbrechungen der Energieversorgung durch die Straße von Hormus die globalen Energiemärkte. Die Welt erlebt gerade, welchen Preis die Beibehaltung des Status quo mit sich bringt - sowohl für unser Klima als auch für unsere Energiesicherheit."





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