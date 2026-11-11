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Dow Jones News
11.11.2026 16:57 Uhr
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PTA-AFR: Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

München (pta000/11.11.2026/16:26 UTC+1) - Siemens Energy AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 30.09.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.siemens-energy.com/de/de/home/investor-relations/veroeffentlichungen-ad-hoc.html #2026-tab-0 Veröffentlichungsdatum: 10.12.2026

Bericht: Konzernabschluss 2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 30.09.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.siemens-energy.com/de/de/home/investor-relations/veroeffentlichungen-ad-hoc.html #2026-tab-0 Veröffentlichungsdatum: 10.12.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794410760303 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 10:26 ET (15:26 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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