Aachen (ots) -- Ericsson und RWTH wollen konkrete Forschungs-, Entwicklungs- und Serviceprojekte gemeinsam definieren, Lösungen erproben und bis zur praktischen Nutzung weiterentwickeln- Ericsson kann technische Infrastruktur, Testumgebungen, Anwendungsfälle und Fachexpertise einbringen; RWTH Aachen Campus Innovation koordiniert den Zugang zu wissenschaftlichem Know-how und RWTH-Forschungsinfrastruktur- Der Umzug des Ericsson Eurolab nach Aachen schafft größere räumliche Nähe zur RWTH und erleichtert die Zusammenarbeit im Innovationsökosystem des StandortsEricsson und die RWTH Aachen wollen ihre langjährige Zusammenarbeit in Forschung und Innovation weiter ausbauen. Mit der heute unterzeichneten gemeinsamen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) legen beide Partner die Grundlage für eine langfristige und strukturierte Innovationspartnerschaft am Standort Aachen.Künftig soll die Zusammenarbeit stärker gebündelt und systematisch weiterentwickelt werden. Vorgesehen sind unter anderem gemeinsame Forschungs- und Entwicklungs- sowie Serviceprojekte, ein übergreifendes Partnerschaftsmanagement und die Einbindung in Forschungsstrukturen und den Campus Centern der RWTH Aachen.Die Partner wollen konkrete Vorhaben gemeinsam definieren, Lösungen erproben und bedarfsgerecht weiterentwickeln sowie Projektergebnisse beim Übergang in den Regelbetrieb und zur wirtschaftlichen Nutzung unterstützen. RWTH Aachen Campus Innovation soll dafür den Zugang zu wissenschaftlicher Expertise und Forschungsinfrastruktur der RWTH koordinieren; Ericsson kann eigene Fachexpertise, technische Infrastruktur, Testumgebungen und Anwendungsfälle einbringen."Mit der RWTH verbindet uns bereits eine langjährige Zusammenarbeit in Forschung und Innovation. Mit der Absichtserklärung wollen wir darauf aufbauen und unsere Zusammenarbeit auf eine langfristige und strukturierte Basis stellen. Die Nähe zur RWTH eröffnet uns neue Möglichkeiten, wissenschaftliche Expertise und industrielle Forschung noch enger zusammenzubringen und gemeinsam an Technologien für die Zukunft zu arbeiten", sagt Jan-Peter Meyer-Kahlen, Leiter des Ericsson Eurolab bei der Unterzeichnung im Rahmen des heutigen "Eurolab Innovation Day" in Aachen.Die engere Partnerschaft fällt mit einem wichtigen Schritt für das Ericsson Eurolab zusammen. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum zieht von seinem bisherigen Standort in Herzogenrath nach Aachen und damit in räumliche Nähe zur RWTH. Viele Forschungsaktivitäten können heute virtualisiert und in der Cloud abgebildet werden. Zugleich gewinnt der unmittelbare Zugang zu wissenschaftlicher Expertise, Forschungsinfrastrukturen und dem Innovationsökosystem am Standort Aachen weiter an Bedeutung."Auf dem RWTH Aachen Campus arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft unmittelbar zusammen. Genau diese Verbindung wollen wir gemeinsam mit Ericsson weiter stärken. Durch eine langfristige und strukturierte Innovationspartnerschaft können wir wissenschaftliche Expertise, Infrastruktur und industrielle Fragestellungen gezielt zusammenbringen und daraus neue gemeinsame Projekte entwickeln", sagt Prof. Michael Riesener, Geschäftsführer RWTH Aachen Campus Innovation GmbH.Die neue Absichtserklärung knüpft an die bestehende Zusammenarbeit zwischen Ericsson und der RWTH an. Dazu zählen beispielsweise gemeinsame Aktivitäten im Umfeld des 5G-Industry Campus Europe sowie Forschungsprojekte zu zukünftigen Mobilfunk- und industriellen Kommunikationstechnologien. Mit der geplanten Innovationspartnerschaft wollen beide Seiten nun einen übergreifenden Rahmen schaffen, um weitere gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu identifizieren und umzusetzen.Das Ericsson Eurolab erforscht und entwickelt neue Mobilfunktechnologien in Bereichen wie 6G, Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, maschinelles Lernen und Anwendungen moderner Konnektivität für die Industrie. Der RWTH Aachen Campus verbindet Wissenschaft und Wirtschaft, und macht die Expertise und Infrastruktur der RWTH für gemeinsame Innovationsvorhaben mit Unternehmen nutzbar. Die geplante Partnerschaft soll diese Kompetenzen enger zusammenführen und neue Anknüpfungspunkte für gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte schaffen.Pressekontakt:Ericsson GmbHPrinzenallee 2140549 DüsseldorfeMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13502/6388804