Die Infineon-Aktie legt am Mittwoch kräftig zu. Zeitweise gewinnt das Papier rund +7%, aktuell notiert es bei 51,80 €. Damit gehört der Halbleiterkonzern zu den stärksten Werten im DAX. Der Kurssprung folgt auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2026. Doch trotz der positiven Reaktion bleibt eine entscheidende Frage: Wie nachhaltig ist die Erholung - und rechtfertigt die Geschäftsentwicklung einen deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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