Die Nvidia-Aktie hat turbulente Tage hinter sich. Am Montag fiel das Papier bei 159,36 € auf ein neues 6-Monats-Tief, am Dienstag schloss es in Stuttgart mit einem Abschlag von 5% bei 150,90 €. Am heutigen Mittwoch erholt sich die Aktie um 3% bis 4%. Neben der Affäre um Konzernchef Jensen Huang rückt nun Alibaba in den Fokus. Der chinesische Konzern bringt seine Chipsparte T-Head an die Börse. Damit stellt sich die Frage: Entsteht hier ein ernsthafter ...

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