Der Countdown für GTA 6 läuft! Nach fast 13 Jahren Wartezeit erscheint das Spiel am 19. November. Die Vorbestellungen sollen bereits Rekordniveau erreichen und auch die Take-Two-Aktie legt kräftig zu. Doch wie viel Potenzial steckt vor dem Release noch in der Aktie? Take-Two-Aktie steigt kräftig: GTA 6 sorgt für Euphorie Für GTA-Fans wird es langsam ernst. Am 19. November soll GTA 6 endlich für PlayStation 5 und Xbox erscheinen. Fast 13 Jahre sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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