Seit Dezember hat die VW-Vorzugsaktie mehr als ein Drittel verloren, am 15. Oktober fiel sie mit 65,92 € auf ihr Jahrestief. Aktuell steht sie knapp über der Unterstützung zwischen 60,60 und 66,00 € und unter dem Widerstand zwischen 71,20 und 72,60 €. Dazwischen läuft die Seitwärtsbewegung. Bricht sie nach unten durch, oder schafft die Aktie den Weg nach oben? Zwickau und China im Umbau Die EU-Kommission hat am 10. November die vollständige Übernahme ...

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