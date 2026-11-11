Wie gut lässt sich das neue Macbook Pro mit Touchscreen wirklich reparieren, sollte es einen Schaden erleiden? Diese Frage haben die Expert:innen von iFixit in einem Teardown geklärt und dabei spannende Details aus dem Innenleben des Apple-Laptops offenbart. Seit wenigen Tagen halten Vorbesteller des neuen Macbook Pro den ersten Apple-Laptop mit einem Touchscreen in den Händen. Schon seit der Ankündigung fragen sich einige Apple-Fans, ob der Hersteller ...

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