Die Nvidia-Aktie steht nach dem jüngsten Ausverkauf vor einer möglicherweise richtungsweisenden Entscheidung. Vom Oktoberhoch bei 243,37 US$ verlor der KI-Chipriese in der Spitze bereits rund -32% an Wert. Ob dieser Crash mittlerweile zu weit gegangen ist, beleuchtete heute Mittag auch mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig. Tatsächlich zeigt sich nach dem jüngsten Wochentief bei 165,89 US$ eine erste Reaktion der Käufer, die den Kurs wieder über die ...

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