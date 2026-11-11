Im Rahmen des von der US-Forschungsagentur Darpa finanzierten Nom4d-Projekts hat ein Caltech-Roboter erstmals autonom eine Struktur im All errichtet. Das soll künftig den Bau großer Solaranlagen oder Teleskopspiegel erleichtern. Wer derzeit große Strukturen wie Sonnensegel oder Habitate in den Orbit oder darüber hinaus bringen will, muss diese entweder am Boden zusammenfalten oder in Einzelteile verpacken und später per Hand zusammensetzen. Künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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