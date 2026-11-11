PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut zugelegt. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 war es der dritte Aufwärtstag in Folge. Rückenwind lieferten abnehmende Sorgen mit Blick auf mögliche Überbewertungen von Aktien der Künstlichen Intelligenz.

Der EuroStoxx 50 rückte um weitere 1,04 Prozent auf 6.393,39 Punkte auf den höchsten Stand seit zwei Monaten vor. An der Marke von 6.400 Zählern scheiterte das Börsenbarometer allerdings. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,11 Prozent auf 15.053,86 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,8 Prozent zu.

Im Technologiesektor rückten die Ängste vor einer womöglich strengeren Regulierung des Baus neuer KI-Rechenzentren in den USA etwas weiter in den Hintergrund. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem zuversichtlichen Ausblick Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten des weltweiten KI-Ausbaus und der Rentabilität der Projekte hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Gefragt waren zur Wochenmitte Technologiewerte, deren Index auf dem europäischen Branchentableau mit einem Gewinn von 2,5 Prozent zu den größten Gewinnern zählte. Im EuroStoxx 50 waren denn auch die Aktien des Chipkonzerns Infineon mit plus 6,3 Prozent und die des Anlagebauers für die Chipindustrie ASML mit plus 3,1 Prozent weit vorn dabei.

Ganz oben im Eurozonen-Leitindex stand mit Siemens Energy die Aktie eines Unternehmens, das mit seiner Energietechnik auch stark vom KI-Ausbau profitiert. Das Papier legte nach der Veröffentlichung eines überzeugenden Ausblicks und Aussagen zu Aktienrückkäufen um fast elf Prozent zu. So setzte sich der Konzern nach einem Rekordgeschäftsjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre.

Die Aktien der Bank ABN Amro erklommen nach - laut Analysten - überzeugenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal zunächst ein Rekordhoch. Dann aber machen einige Anleger nach dem starken Lauf der Papiere wohl erst einmal Kasse, der Kurs drehte ins Minus.

Mit einem Verlust von fast vier Prozent gerieten die Anteilscheine des Windkraftanlagenbauers Vestas unter Druck. Nach einem guten ersten Halbjahr hat das Unternehmen ein überraschend schwaches drittes Quartal hinter sich.

Eine Senkung des Jahresausblicks brockte den Aktien des niederländischen Rüstungsunternehmens CSG einen Kursverlust von mehr als 20 Prozent ein./bek/he

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