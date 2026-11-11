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WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX
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11.11.26 | 15:34
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ABN AMRO BANK
ABN AMRO BANK NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABN AMRO BANK NV42,450-2,05 %
ASML HOLDING NV1.384,20+2,17 %
COREWEAVE INC53,00+21,38 %
CSG NV10,646-21,85 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG51,59+5,18 %
SIEMENS ENERGY AG129,14+7,76 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S25,460-4,21 %
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