Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree unterzeichnet - Guascor Energy ist ein Anbieter maßgeschneiderter Energielösungen für ein breites Spektrum an Leistungsbereichen und Brennstoffarten und bedient die Bereiche Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiegewinnung aus Abfall und Schifffahrt- Nach einem umfassenden Wertsteigerungsplan hat Mutares gemeinsam mit dem Management Guascor neu positioniert - bereit für die nächste Wachstumsphase unter Oaktree als Eigentümer - Equity Value von EUR 74,0 Mio. Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Portfoliogesellschaft Guascor Energy S.A.U. und der Schwestergesellschaft Guascor Power USA, Inc. (gemeinsam "Guascor" oder "Guascor Energy") an Oaktree's Power Opportunities Strategie ("Oaktree" oder "Oaktree Power Opportunities") zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio. unterzeichnet. Der Vollzug wird bis Ende des vierten Quartals 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, einschließlich fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen. Guascor mit Sitz im spanischen Baskenland ist ein Anbieter ...

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