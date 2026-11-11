Nach Berichten über eine persönliche Affäre von CEO Jensen Huang mit einer mutmaßlichen Spionin gerät die Aktie des Chipkonzerns stark unter Druck. Während der Verwaltungsrat dem Chef weiter den Rücken stärkt, fordern erste Stimmen aus der US-Politik bereits Konsequenzen. Doch wie reagiert der Markt auf die Turbulenzen?Gigantische Verluste an den Märkten In den vergangenen Tagen erlebte Nvidia einen historischen Einbruch an der Börse. Der ...

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