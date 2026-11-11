Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte freundlich geschlossen. Der Leitindex SMI entwickelte sich wegen seiner defensiven Ausrichtung allerdings schwächer als andere Börsen. Insbesondere Techwerte waren wieder gefragt. Für Zuversicht im KI-Sektor sorgten die Zahlen des Rechenzentren-Entwicklers Coreweave, der wegen seiner aggressiven Finanzierung als Frühindikator für die Branche gilt. «Die KI-Fantasie ist keineswegs verschwunden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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