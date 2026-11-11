EQS-News: Cyient Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung

Cyient und 3-GIS-Partner unterstützen Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen bei der Umwandlung von Netzwerkdaten in operative Steuerungsdaten.



11.11.2026 / 20:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Kombiniert Plattformfunktionen mit CYiNGINE, um Kunden bei der beschleunigten Bereitstellung und der Vereinfachung des langfristigen Netzwerkmanagements zu unterstützen. HYDERABAD, Indien, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Cyient Limited, ein weltweit tätiges Unternehmen für Lifecycle Engineering Services, und 3-GIS, ein führender Anbieter von Netzwerkmanagement-Software für Telekommunikations- und Versorgungsnetze, gaben eine strategische Partnerschaft bekannt, im Rahmen derer Cyient 3-GIS-Lösungen zusammen mit seinen Engineering, Implementierungs, Migrations- und Managed Services in Nordamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum anbieten wird. Da Telekommunikationsunternehmen den Glasfaserausbau beschleunigen und Versorgungsunternehmen die kritische Infrastruktur modernisieren, besteht die Herausforderung nicht mehr darin, Netzwerkdaten zu sammeln, sondern sie präzise, vernetzt und nutzbar zu halten. Netzwerkinformationen sind oft über mehrere Systeme verteilt, was Planung, Betrieb, Compliance und Servicebereitstellung komplexer macht. Traditionell mussten Betreiber separate Anbieter für Softwareplattformen, Bereitstellungsdienste und operative Informationen beauftragen. Durch diese Partnerschaft vereinen Cyient und 3-GIS diese Kompetenzen in einem einzigen integrierten Angebot. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Betreuung von Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen weltweit hat Cyient sich ein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Geodaten, Ingenieurwesen und digitale Dienstleistungen angeeignet. Das Unternehmen hat über 650 Millionen Netzwerkdatenelemente in groß angelegten Programmen verwaltet und migriert und dabei Glasfasernetzdesign, GIS-Implementierungen, Anlagenmanagement, Außendiensttätigkeiten und Initiativen zur Netzwerkmodernisierung unterstützt. Diese Erfahrung wird nun mit der 3-GIS-Plattform kombiniert, um Kunden dabei zu helfen, die Implementierung zu beschleunigen, die Datenqualität zu verbessern und das langfristige Netzwerkmanagement zu vereinfachen. 3-GIS bietet cloudnative, konfigurierbare Software, die als Datenspeichersystem für kritische Infrastrukturnetze dient. Telekommunikationsbetreiber nutzen die Plattform für die Planung, den Entwurf, die Bestandsverwaltung, den Bau und den Betrieb von Glasfaser- und Kupfernetzen, während Strom- und Gasversorger sie für das Netzwerkmanagement, die Anlageninspektion, den Außendienst und die Verwaltung der gemeinsamen Nutzung einsetzen. Gemeinsam werden Cyient und 3-GIS es Kunden ermöglichen, sowohl die Plattform als auch die für deren Bereitstellung und Betrieb erforderlichen Dienstleistungen über ein einziges Kooperationsmodell zu beziehen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Cyient 3-GIS in CYiNGINE, seine Engineering Intelligence Platform, integrieren, die Domänenexpertise, verwaltete Daten und KI-gestützte Playbooks über den gesamten Engineering- und Servicelebenszyklus hinweg kombiniert. Diese Integration wird den Kunden helfen, einen größeren Nutzen aus Netzwerkdaten zu ziehen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz und Entscheidungsfindung zu verbessern. "Ob es sich nun um einen Telekommunikationsbetreiber handelt, der Glasfaser präzise ausbaut, oder um ein Versorgungsunternehmen, das versucht, Anlagendatensätze, Inspektionen und Mastbefestigungen über Systeme hinweg abzugleichen, die nicht miteinander kommunizieren - die Herausforderung ist dieselbe: Die Netzwerkaufzeichnungen müssen korrekt sein, sonst führt Wachstum zu Nacharbeiten und Risiken statt zu Umsatz und Zuverlässigkeit. "Durch die Zusammenführung der 3-GIS-Plattform mit unseren Engineering- und Managed Services bieten wir Betreibern in den Bereichen Telekommunikation, Strom und Gas einen einzigen Partner, der für den gesamten Prozess verantwortlich ist - von der Migration ihrer Daten bis zum täglichen Betrieb des Referenznetzes - anstatt drei Anbieter miteinander zu verknüpfen und die Lücken zwischen ihnen zu tragen", sagte Arunav Roy, SVP & Market Unit Head, Connectivity, Utilities & Spatial Intelligence, Cyient.

"3-GIS ist zu einem Schlüsselelement geworden, wie Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen ihre kritischen Netze weltweit aufbauen und betreiben. Im Zuge unserer Expansion ist es wichtig, dass wir über ein starkes Partnernetzwerk verfügen, um Kunden in vielen Märkten die Möglichkeit zu geben, mit ihren vertrauenswürdigen Partnern zusammenzuarbeiten, um 3-GIS-Produkte bereitzustellen, zu nutzen und zu unterstützen. Cyient ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner, und wir freuen uns über diesen neuen strategischen Schritt in dieser Partnerschaft" sagte Dustin Sutton, General Manager von 3-GIS. Über Cyient Cyient ist ein weltweit tätiges Engineering-Dienstleistungsunternehmen, das unternehmenskritische Branchen von der Entwicklung bis zum Aftermarket über Produkte, Anlagen und Netzwerke hinweg unterstützt. Mit über 300 Kunden und mehr als 19.000 Mitarbeitern in über 30 Ländern kombinieren wir menschliche Expertise, tiefgreifendes Fachwissen und KI, um intelligentes Engineering für jeden Lebenszyklus in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Automobilindustrie, Mobilität, Konnektivität, Energie, Gesundheitswesen, Bergbau, Versorgungswirtschaft und darüber hinaus zu liefern. Um zu erfahren, wie wir herausragende Ergebnisse erzielen - Nothing Less -, besuchen Sie www.cyient.com . Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in der Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Gesetze und Vorschriften darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, wie beispielsweise signifikanten Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds in Indien und im Ausland, regulatorischen und steuerlichen Gesetzen, Einfuhrzöllen, Rechtsstreitigkeiten, Arbeitsbeziehungen und anderen Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den angegebenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Cyient übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Über 3-GIS Die kritischen Netzwerke der Welt basieren auf 3-GIS, einem Unternehmen für Unternehmenssoftware, das Telekommunikations-, Strom- und Gasorganisationen bei der Planung, dem Entwurf und der Verwaltung immer komplexerer Netzwerke unterstützt. Unsere Cloud-nativen, vollständig konfigurierbaren Lösungen verwandeln Netzwerkdaten in eine vertrauenswürdige Datenquelle, die unternehmensweit genutzt wird - von der Glasfaserplanung und -konstruktion bis hin zu Feldoperationen der Versorgungsunternehmen, Anlageninventur, Wartung und Modernisierung. 3-GIS wurde speziell für Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen entwickelt und bietet Teams die nötige Transparenz und Sicherheit, um bessere Entscheidungen zu treffen, Kosten zu senken und die Aktivierung von Diensten zu automatisieren, damit die Menschen, die die Welt vernetzen und mit Energie versorgen, schneller, intelligenter und in größerem Umfang arbeiten können. Mehr erfahren Sie unter www.3-gis.com oder folgen Sie 3-GIS auf LinkedIn. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/cyient-und-3-gis-partner-unterstutzen-telekommunikations--und-versorgungsunternehmen-bei-der-umwandlung-von-netzwerkdaten-in-operative-steuerungsdaten-302936877.html



11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News