Quectel Wireless Solutions, ein weltweit tätiger Anbieter von IoT-Lösungen, stellt heute zehn externe Kombiantennen vor, die 5G mit GNSS, WLAN oder beidem in einem einzigen Gehäuse vereinen. Statt für jede Funktechnologie eine separate Antenne auszuwählen, zu montieren und zu testen, können sich Gerätehersteller für eine Kombiantenne entscheiden, die auf die Abmessungen, die benötigten Funktechnologien und die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt ist.

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Quectel expands 5G antenna portfolio with ten versatile combo solutions, from compact 2-in-1 to rugged 9-in-1 designs

Jede Antenne der Produktfamilie verfügt über mehrere omnidirektionale Strahlerelemente, die weitgehend voneinander entkoppelt sind, um gegenseitige Störungen zu minimieren. Die meisten Modelle unterstützen 5G im Frequenzbereich von 600 MHz bis 6000 MHz und sind abwärtskompatibel mit 4G-, 3G-, 2G-, LTE-Cat-M- und NB-IoT-Netzen. Alle Modelle sind für die Schraubmontage geeignet, einige lassen sich auch verkleben. Die wetterfesten Gehäuse sind für den Außeneinsatz konzipiert und bieten je nach Modell Schutz nach IP65 bis IP69K.

"Vernetzte Geräte unterscheiden sich hinsichtlich der verwendeten Funktechnologien, der Einbauposition der Antenne und der Einsatzbedingungen. Unsere Produktfamilie bietet verschiedene Größen, Technologiekombinationen und Schutzarten. So können wir die Antenne an das jeweilige Gerät anpassen statt umgekehrt. Darüber hinaus unterstützt unser Antennenteam die Kunden mit Simulationen, Tests und kundenspezifischen Entwicklungen", erklärt David Wei, Produktleiter Antennen bei Quectel Wireless Solutions.

Fahrzeuge, Flotten und Smart-City-Infrastruktur

Flottenfahrzeuge, Ausrüstung für öffentliche Sicherheitsdienste und Smart-City-Infrastruktur benötigen häufig zuverlässige Antennen, die möglichst unauffällig bleiben. Die YEMN203L1AMvereint 5G und GNSS in einem Gehäuse mit nur 50 mm Durchmesser, die YEMN303J1BM ergänzt bei gleicher Grundfläche WLAN einschließlich des 6-GHz-Bands. Wenn ein Gerät neben 5G WLAN statt einer Ortungsfunktion benötigt, stehen die YEMA210L1AM mit Klebe- oder Schraubmontage und die nur 15,5 mm hohe YEMN208L1AM zur Verfügung. Zu den typischen Anwendungen zählen HD-Videostreaming, Flottenmanagement, Fahrzeugortung, Systeme für Rettungsdienste und Lagerlogistik.

Verkehr, Bergbau und Industrieanlagen

In Bussen, Bergbaumaschinen und Fabrikhallen sind Antennen Stößen, UV-Strahlung und Hochdruckreinigung ausgesetzt. Für diese Bedingungen sind fünf Modelle ausgelegt, alle mit Gehäusen der Schutzart IP69K. Die YEMN203J1BH unterstützt 5G-MIMO (2 2). Die YEMN517U1AM bietet in einem ebenso kompakten Gehäuse zwei zusätzliche 5G-Antennenelemente sowie Dualband-GNSS (L1 und L5) für eine präzisere Positionsbestimmung. Das Spitzenmodell YEMT901J1AH ist eine 9-in-1-Antenne mit acht 5G-Elementen und Dualband-GNSS. Es eignet sich für Anwendungen, die möglichst viele 5G-Elemente in einer einzigen Einheit benötigen. Für Installationen mit geringer Bauhöhe bieten sich die YEMN306J1AH (5G und Dualband-GNSS) und die YEMN204J1BH (nur 5G) an. Beide verfügen über ein 32 mm hohes Gehäuse und eignen sich für Telematik, Fahrzeugortung und Router.

Stationäre CPE und Gateways

Für stationäre Anwendungen wie 5G-CPE, Industrierouter und Gateways, die eine hohe Leistung in den oberen Frequenzbändern erfordern, bietet die YEMJ4F0JBAM vier unabhängige Antennenelemente für die Frequenzbereiche 1695-2700 MHz und 3300-6000 MHz. Sie ist für MIMO- und Mehrantennensysteme ausgelegt und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 85,8 Prozent. Das 14 mm hohe Gehäuse entspricht der Schutzart IP65. Die Antenne kann bei Temperaturen von -40 °C bis +60 °C betrieben werden.

Ob 5G allein oder in Kombination mit GNSS und WLAN, eine unauffällige Bauform oder ein Gehäuse mit Schutzart IP69K die Produktfamilie bietet für unterschiedliche Anforderungen das passende Modell. Quectel-Antennen können zudem gemeinsam mit Quectel-Modulen von einem einzigen Anbieter bezogen werden. Das vereinfacht die Implementierung.

Am Messestand C2.601 erfahren Besucher mehr über das Antennenangebot und das gesamte End-to-End-Portfolio an IoT-Lösungen von Quectel.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als Unternehmen, das seine Kunden in den Mittelpunkt stellt, bieten wir weltweit umfassende IoT-Lösungen aus einer Hand sowie erstklassige Beratung und Dienstleistungen. Mit einem weltweiten Team von mehr als 10.000 Fachkräften sind wir Vorreiter bei End-to-End-IoT-Lösungen. Das Angebot umfasst Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste sowie umfassende schlüsselfertige Lösungen einschließlich ODM-Services und Systemintegration.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

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