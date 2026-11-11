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H.I.G. Capital unterzeichnet endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an go asia



11.11.2026 / 22:15 CET/CEST

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HAMBURG, Deutschland, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 76 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eines ihrer verbundenen Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an go asia ("go asia" oder das "Unternehmen"), Deutschlands größter Einzelhandelskette für asiatische Lebensmittel, unterzeichnet hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen. go asia wurde 2008 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Berlin und betreibt über 70 Filialen in mehr als 30 Städten in ganz Deutschland. Mit einem Sortiment von über 10 000 Produkten aus ganz Asien und mehr als 1600 Beschäftigten bedient das Unternehmen die wachsende Nachfrage einer breit gefächerten Kundschaft nach authentischer asiatischer Küche. H.I.G. und die Gründerfamilie unter der Führung von Wengui Ye haben eine Partnerschaft vereinbart, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu beschleunigen. H.I.G. wird sein Fachwissen im Einzelhandel und Konsumgüterbereich, sein internationales Netzwerk sowie seine finanziellen Mittel einbringen, um den dynamischen Ausbau des Filialnetzes von go asia in Deutschland und Europa zu unterstützen. Die Gründerfamilie wird erneut in das Unternehmen investieren sowie weiterhin eine bedeutende Beteiligung daran halten und Gründer Wengui Ye sowie das Führungsteam des Unternehmens werden die Zukunft von go asia auch künftig aktiv mitgestalten. Wengui Ye, Gründer von go asia, kommentierte: "Als ich 2009 unseren ersten Laden in Berlin eröffnete, war es meine Vision, authentische asiatische Küche in deutsche Haushalte zu bringen. Heute bin ich stolz darauf, dass go asia Deutschlands größter Einzelhändler für asiatische Lebensmittel ist - und wir sehen weiterhin erhebliches ungenutztes Wachstumspotenzial in Deutschland sowie insbesondere in ganz Europa. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Einzelhandel, seinem starken internationalen Netzwerk sowie seinem partnerschaftlichen und praxisorientierten Ansatz ist H.I.G. der ideale Partner für unsere nächste Wachstumsphase. Meine Familie und ich werden weiterhin in erheblichem Umfang am Unternehmen beteiligt sein, und ich freue mich darauf, die Zukunft von go asia gemeinsam mit H.I.G. sowie unserem hervorragenden Team auch künftig mitzugestalten." Christian Kraul-von Renner, geschäftsführender Leiter bei H.I.G., erklärte: "go asia steht für eine beeindruckende Erfolgsgeschichte unter der Führung seines Gründers. Wengui Ye und sein Team haben mit einem authentischen Sortiment und einem unverwechselbaren, skalierbaren Filialkonzept Deutschlands größte Einzelhandelskette für asiatische Lebensmittel aufgebaut. Wir sehen erhebliches Potenzial für den Ausbau des Filialnetzes in Deutschland sowie für den Eintritt in andere europäische Märkte. Gemeinsam mit der Familie Ye und dem Führungsteam freuen wir uns darauf, die nächste Wachstumsphase von go asia zu beschleunigen." Informationen zu go asia go asia wurde 2008 von Wengui Ye in Berlin gegründet und eröffnete 2009 seine erste Filiale in Berlin-Charlottenburg. Heute ist go asia mit über 70 Filialen in mehr als 30 Städten und über 1600 Beschäftigten Deutschlands größte Einzelhandelskette für asiatische Lebensmittel. Die Filialen befinden sich überwiegend in Stadtzentren und Einkaufszentren sowie an Verkehrsknotenpunkten, wobei das Filialnetz durch einen Online-Shop ergänzt wird. Das Sortiment des Unternehmens umfasst über 10 000 Produkte aus ganz Asien, von Reis, Nudeln, Soßen und Gewürzen bis hin zu Tiefkühl- und Frischprodukten, Getränken sowie Küchenutensilien. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von go asia goasia.net . Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 76 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco sowie Stamford in den Vereinigten Staaten und Büros verbundener Unternehmen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai sowie Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen Ansatz, der auf betriebliche Verbesserungen sowie Wertsteigerung ausgerichtet ist: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen sowie leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Kreditvergabe) als auch an den Sekundärmärkten.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese betreut. Das aktuelle Portfolio der Gesellschaft umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital. Kontakt:

Christian Kraul-von Renner

Geschäftsführender Leiter

ckraulvonrenner@hig.com H.I.G. European Capital Partners GmbH

Warburgstraße 50

20354 Hamburg

Deutschland

Tel.: +49 40 41 33 06 100

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