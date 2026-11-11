Das in Südkalifornien ansässige Unternehmen hat einen disruptiven Biosensor zur Integration in Screening- und Diagnosegeräte der nächsten Generation entwickelt

Nach über sechs Jahren unter dem Radar durchgeführter Entwicklungsarbeit hat Epinal, Inc. nun offiziell den Stealth-Modus verlassen und einen bahnbrechenden elektrochemischen Halbleiter-Biosensor (Semiconductor Electrochemical Biosensor, SEB) vorgestellt, mit dem sich Betäubungsmittel und Krankheitsbiomarker innerhalb weniger Minuten direkt aus der menschlichen Atemluft nachweisen lassen. Durch die Kombination fortschrittlicher Halbleiter, elektrochemischer Sensorik, speziell entwickelter Proteine und künstlicher Intelligenz hat Epinal die bislang bestehenden Einschränkungen hinsichtlich Empfindlichkeit, Selektivität, Skalierbarkeit, Stabilität und Signal-Rausch-Verhältnis überwunden, die lange Zeit ein Hindernis bei der Entwicklung von Biosensoren darstellten.

Der elektrochemische Halbleiter-Biosensor (Semiconductor Electrochemical Biosensor, SEB) von Epinal wird in die nächste Generation von kostengünstigen Einweg-Alkoholtester-Kartuschen integriert, bei denen die Zuverlässigkeit der Testergebnisse von größter Bedeutung ist. Beim Nachweis von Betäubungsmitteln kann ein schnelles, nicht-invasives und objektives Ergebnis den Ausgang einer Situation entscheidend beeinflussen. Zu den Endkunden für den SEB von Epinal zählen Hersteller von Atemalkoholtestgeräten, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Hersteller von mobilen Computern und klinischen Smartphones, OEMs für tragbare Biotech- und Medtech-Geräte sowie Mobiltelefonhersteller.

Im Hinblick auf die Erkennung und Diagnose von Krankheiten ermöglicht der SEB von Epinal eine neue Generation medizinischer Atemanalysatoren mit hochmodernen Diagnosewerkzeugen, die Krankheiten identifizieren und Stoffwechselfunktionen überwachen können. Die frühzeitige, nicht-invasive Erkennung und Überwachung von Krankheitsbiomarkern wird Point-of-Care-Tests revolutionieren, da schnelle und genaue Ergebnisse erzielt werden können, ohne dass Nadeln oder eine komplexe Laborinfrastruktur erforderlich sind.

Das Unternehmen wird von dem Gründer, Executive Chairman und Chief Strategy Officer Mike Neshat, dem Mitbegründer und Chief Executive Officer Mark Wong sowie dem Chief Operating Officer Dwight Dunagan geleitet. Neshat und Wong bringen jahrzehntelange erfolgreiche Erfahrung und Fachkenntnisse im Aufbau von Elektronik- und Halbleiterunternehmen vom Konzept bis zur Markteinführung der Produkte und zu erfolgreichen Exits mit. Dunagans berufliche Laufbahn umfasste Tätigkeiten in den Bereichen Strafverfolgung, Verhaltensmedizin und Unternehmensführung. "Wir haben Epinal gegründet, um die Welt durch die Entwicklung dieses bahnbrechenden elektrochemischen Halbleiter-Biosensors (Semiconductor Electrochemical Biosensor, SEB) zu einem besseren, sichereren und gesünderen Lebensraum zu machen. Wir haben unser Ziel erreicht und befinden uns nun in der Endphase der Weiterentwicklung unseres SEB, damit dieser 2028 in Produktion gehen kann", so Mike Neshat. "Jeden Tag verlieren Menschen überall auf der Welt geliebte Menschen durch Drogen und verschiedene Krankheiten, darunter auch ich selbst. Wir sind davon überzeugt, dass durch proaktives Screening und Monitoring unzählige Leben durch Früherkennung und Behandlung gerettet werden können. Das Epinal-Team ist stolz darauf, diese bahnbrechende Technologie der Welt zugänglich zu machen", sagte Mark Wong.

Über Epinal, Inc.

Epinal, Inc. ist ein im kalifornischen Irvine ansässiges Unternehmen, das bahnbrechende elektrochemische Halbleiter-Biosensoren (Semiconductor Electrochemical Biosensors, SEBs) für die gezielte Erkennung von Betäubungsmitteln und Krankheitsbiomarkern in der menschlichen Atemluft innerhalb weniger Minuten entwickelt hat. Die Technologieplattform von Epinal vereint fortschrittliche Halbleitertechnik, elektrochemische Sensorik, Protein-Engineering und künstliche Intelligenz, um zukunftsweisende Screening- und Diagnosegeräte zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter https://epinalinc.com.

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Dwight Dunagan, Chief Operating Officer

dwight@epinalinc.com

Mark Wong, Mitbegründer und Chief Executive Officer

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