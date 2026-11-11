München (ots) -Nach dem WM-Hoch mit der erstmaligen Halbfinalteilnahme gibt es für die DBB-Frauen am 1. Spieltag der EM-Qualifikation mit einem 64:70 gegen Ungarn den ersten Dämpfer. Ausschlaggebend für die Niederlage war letztendlich das schwache 1. Viertel aus deutscher Sicht (19:27)."Wir haben unheimlich gekämpft. Aber insgesamt nicht sehr gut gespielt. Der Kampf war da, die 'Execution' nicht wirklich, auf beiden Seiten des Feldes", kritisiert Bundestrainer Olaf Lange. Leonie Fiebich macht einen ganz konkreten Punkt fest: "Turnover ist ein Thema bei uns!" Den Kader, bei dem etliche Stars fehlten, will sie aber nicht als Ausrede gelten lassen: "Wir sind schon ein bisschen als Gruppe zusammen, gerade der Kern, der am Ende auf dem Feld stand. Da müssen wir bessere Lösungen finden, gerade gegen Druck. Sie haben einen sehr, sehr physisch und früh Druck gemacht, alles geswitcht. Das ist unser 'Achilles Heel'. Daran müssen wir arbeiten!"MagentaSport-Experte Per Günther konstatiert: "Damit Deutschland eine der besten Nationen der Welt ist, brauchen sie den kompletten Kader. Dafür brauchen sie ihre basketballerische Identität, die da heißt: Größe auf ganz vielen Positionen. Dann kannst du eine Switch-Verteidigung spielen. Dann reboundest du ganz anders. Und dann nimmst du Teams mit deiner Länge auseinander."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 1. Spieltag der EM-Qualifikation mit der Partie der DBB-Frauen gegen Ungarn sowie der neuen Ausgabe des Podcasts BasketballDeutschland mit Nationalspielerin Leonie Fiebich zu Gast bei Basti Ulrich und Per Günther. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Donnerstag: Ab 20.15 Uhr tritt der FC Bayern bei Valencia Basket an. Für die Frauen-Nationalmannschaft geht es in der EM-Qualifikation diesen Samstag mit dem Gastspiel in Dänemark weiter - ab 14.50 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.EM-Qualifikation | 1. SpieltagDeutschland - Ungarn 64:70 | Frust und Hoffnung nach Auftaktniederlage gegen UngarnDer passt! Alex Wilke bringt die DBB-Frauen aus der Ecke im 1. Viertel in Führung. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NUVoN29OcjFTV3RHS2tSSFlqU3I0b3p3bTZJM0dvUjRuenVET3dlL1UyRT0=Von ganz weit draußen! Alexandra Wilke mit dem Dreier im 2. Viertel. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TTIvZjAzaExCTkRmYnp3Ui8vL3JUUzhNYlM3L1FvUlJSbzI2dFBjSms1TT0=Trotz Niederlage: Die DBB-Frauen bekommen Applaus von der Halle in Hamburg, für den Auftritt - vor allem aber die gelungene Heim-WM. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bXZKZ29VT3Vpd3pyRlVDM0xoRU5yVk1nUGQ5b21GMHFXOXdGbDZ5aml2ND0=Leonie Fiebich, 19 Punkte, 8 Rebounds und 2 Assists gegen Ungarn: "Vom Gefühl her haben wir schlecht vom Feld getroffen. Es war aber gar nicht so schlecht. Und Turnover halt. Turnover ist ein Thema bei uns!"... woran die Turnover liegen: "[Dass wir nicht eingespielt sind] kann man auch gerne als Ausrede benutzen. Wir sind schon ein bisschen als Gruppe zusammen, gerade der Kern, der am Ende auf dem Feld stand. Da müssen wir bessere Lösungen finden, gerade gegen Druck. Sie haben einen sehr, sehr physisch und früh Druck gemacht, alles geswitcht. Das ist unser 'Achilles Heel'. Daran müssen wir arbeiten!"... über die Qualifikationsspiele: "Ich finde diese Qualifikationsspiele sind eine der schwierigsten Spiele, die man als Spielerin spielen kann. Man hat nie so wirklich den vollen Kader und muss immer nach zwei Trainings voll da sein. Das sind sehr, sehr schwierige Spiele."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QXQybkJIV1diTFpQbmFQMlJNS2lPNldhQmF1RzcxUmpmaFo3cW9nbVFYST0=Frieda Bühner, 17 Punkte und 5 Rebounds gegen Ungarn, auf die Frage, ob die Qualifikationsspiele körperlich und mental die schwierigsten sind: "Auf alle Fälle! Wir kommen alle aus Saisons, sind schon ein bisschen fertig. Dann hast du nur zwei Tage Training und musst funktionieren. Das ist auf alle Fälle schwierig. Aber das sollte keine Ausrede sein. Wir haben genug Waffen, wir haben eigentlich ganz gut trainiert. Das ist doof, jetzt zu verlieren. Wir hätten auf alle Fälle gewinnen können. Das ist schon schwierig, ja."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QlB3NHp6bHE4WnJtUW5sYSt5c2hRSHdJT0RNYWt6S3k5d2JSSkZuQWM2ST0=Bundestrainer Olaf Lange: "Die Fans waren durch unsere Intensität in der Verteidigung angesteckt. Wir haben unheimlich gekämpft. Aber insgesamt nicht sehr gut gespielt. Der Kampf war da, die 'Execution' nicht wirklich, auf beiden Seiten des Feldes. Wir haben nicht gut verteidigt. Ein bisschen besser in der 2. Halbzeit. Aber wir haben einen sehr schlechten Start ins Spiel mit 27 Punkten [für Ungarn im 1. Viertel, Anm.d.Red.]. Sie haben viele Fehler gemacht. Offensiv hatten wir über Strecken gute Würfe, haben aber unsere Wurfquote war nicht gut, insbesondere am Korb. Da hat uns die Physis der Ungarinnen schon zu Schaffen gemacht. Insgesamt bin ich froh, wie wir gekämpft haben. Aber wir machen zu viele Fehler, auch unser Passverhalten, offensiv, switchen, war nicht gut. Wir haben sehr, sehr wenig zum Korb hinbekommen. Der Kampf war da. Aber mir war schon klar, mit unserem Kader, den wir momentan haben, mit unseren Verletzungssorgen, dass es heute sehr, sehr schwierig wird."... woran er für das Spiel am Samstag in Dänemark arbeiten will: "Man muss sich auf den nächsten Gegner einstellen: Dänemark. Die sind natürlich vom Personal ganz anders als die Ungarn. Die kann man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir müssen schauen, wo wir systematisch noch besser sind. Wir haben sehr statisch gespielt, ganz besonders gegen das Switchen. Der Ball hat sich nicht bewegt. Unsere Cuts waren sehr, sehr langsam und nicht gut getimt. Daran müssen wir arbeiten. Und uns dann direkt auf einen neuen Gegner einstellen und sehen, wo wir unsere Vorteile haben und wo wir die Dänen in der Verteidigung ein bisschen einschränken müssen. Das wird ein ganz anderes Spiel als dieses Spiel."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SjdUM3U0bGVHYy9aRDRkbHNYaGdETjA3czkycVFHMVNTKzNBb254V04yaz0=Per Günther, MagentaSport-Experte, darüber, wie man die nötige Physis ins Spiel bekommt: "Ich würde mal auf das Positive an dem ganzen Abend hindeuten: Damit Deutschland eine der besten Nationen der Welt ist, brauchen sie den kompletten Kader. Dafür brauchen sie ihre basketballerische Identität, die da heißt: Größe auf ganz vielen Positionen. Dann kannst du eine Switch-Verteidigung spielen. Dann reboundest du ganz anders. Und dann nimmst du Teams mit deiner Länge auseinander. Heute siehst du, dass du gegen eine sehr gute ungarische Mannschaft spielst und du bist weit davon entfernt, deinen kompletten Kader zu haben. Du verlegst gefühlt sieben freie Korbleger. Du schmeißt in der 1. Halbzeit fünf Bälle weg, die du nicht wegschmeißen musst und verlierst dann mit 6 Punkten. Deutschland hat mehr Talent. Deutschland wird in den nächsten ein bis zwei Jahren jedes Turnier besser sein als Ungarn. Die große Stärke von Deutschland ist die Länge, auf vielen Positionen. Und die ist heute personell einfach nicht da. Dann kannst du trotzdem besser spielen, als du es heute gemacht hast. Aber du kannst nachhause gehen und sagen: Du bist genau auf dem gleichen Pfad, auf dem die deutsche Mannschaft gestartet ist, vor Berlin."Ireti Amojo, MagentaSport-Expertin, ob Deutschland auch mit dieser Mannschaft gegen Ungarn hätte gewinnen müssen: "Das ist der Anspruch, den dieses Team hat. Wir reden auch darüber, Olaf Lange mit seinem neuen System, mit der Basketballkultur, die er aufbauen will, gerade im Frauenbasketball in Deutschland. Er möchte einen Kader haben, der 17, 18, 20 tief ist, sodass es immer wieder mal passieren kann, dass du für ein Fenster nicht deine Stars hast, aber Spielerinnen, die nachkommen, die das System kennen. Auch dafür sind diese Fenster wichtig. Heute hat wieder eine Britta Daub als Starting Point Guard gespielt, in einer anderen Rolle als bei der WM, aber einen super Job gemacht hat. Auch an diesen kleinen Dingen möchtest du wachsen. Das ist schon das Ziel, dass man, egal wie der Kader aussieht, immer eine Identität hat, auf die man zurückgreifen kann, sodass man sagen kann: Wir sind trotzdem Team Deutschland. Wir wissen trotzdem, wie man solche Spiele gewinnt."Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=U3FSTk9WSmRaWERmNE5FV29nY0JJb1ExbnAybTh4T1E3WmZvNGlSelVlOD0=DBB-Vize Demirel über die Zukunft des Frauen-Basketballs: "Wichtig ist, dass wir die Kräfte bündeln"Per Günther, MagentaSport-Experte, in der Halbzeitpause darüber, was man machen müsste, um noch mehr Aufmerksamkeit für den Frauen-Basketball zu bekommen: "Das ist ein kompliziertes Thema und ich bin ein einfach gestrickter Mann. Ich habe keine Lösungsansätze dabei. Ich weiß nur: Wenn ich meinen Sohn vom U10-Training abhole, sind die in einer Halle. Da ist ein Boom. Der Boom sorgt aber dafür, dass 40 Kinder in einer Halle sind. Auf der einen Seite spielen 15 Mädels und auf der anderen Seite 25 Jungs. In der Mitte ist ein Trainer. Und der schaut mal nach rechts und mal nach links. Ich weiß nicht... Wir brauchen Hallen, wir brauchen Trainer. Wo die herkommen sollen, kann Mithat uns jetzt erzählen."Mithat Demirel, DBB-Vizepräsident, in der Halbzeitpause, wie man den Frauen-Basketball in Deutschland stärken kann: "Wichtig ist, die Kräfte, die wir haben, das ist nicht wenig, dass wir die bündeln. Dass wir als Verband mit der Liga zusammenarbeiten, mehr Projekte machen. Wir haben jetzt nach der WM kurzfristig Arbeitsgruppen gebildet. Da gibt es erstmal einen Austausch. Das ist total wichtig. Wir können nicht immer von oben herab sagen: So und so ist es, so und so machen wir es. Man darf nicht ignorieren, dass die meisten unserer Spielerinnen die letzten Jahre ihrer Karriere nicht in Deutschland verbracht haben. Das ist natürlich ein Problem. Das spricht nicht für die Liga, dass sie sehr stark ist und dass die Bedingungen und die Infrastruktur gegeben ist, dass wir noch mehr Spielerinnen auf diesem Level bekommen. Da müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Das gehen wir an. Wie schnell das geht, weiß ich nicht. Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal das, was wir haben, versuchen, gemeinsam anzugehen und uns in allen Bereichen - und das ist auch notwendig - zu verbessern."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bUZ0L0Jtdm5iZFRPcWF1Vm9jcmVRRGZyL293T2pSbk4xdnQ1TDU5RUZ4ND0=So viel Druck wie noch nie und schmerzhafte Verletzung: Fiebich enthüllt in BasketballDeutschland-Podcast: "Hatte einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß"Bei der Frauen-WM in Berlin im September sorgten die DBB-Frauen mit dem 93:74-Sieg gegen Europameister Belgien im Viertelfinale und der erstmaligen Halbfinalteilnahme für riesige Euphorie. Mittendrin: WNBA-Star Leonie Fiebich. In der neuesten Ausgabe des Podcasts BasketballDeutschland mit Basti Ulrich und Per Günther spricht die 26-jährige über ihren Mittelfußbruch vor dem Turnier, die EM-Qualifikation sowie den Druck der DBB-Frauen nach der WM. In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche alles, was die Fans zum Basketball wissen müssen. Link zur neuen Folge: youtube.com/watch?v=J6bbGWz0r8gLeonie Fiebich spielte eine überragende Heim-WM, kam auf 30,3 Minuten (Höchstwert im deutschen Team) und 9,9 Punkte pro Spiel und wurde sogar ins All-Star-Five-Team der WM gewählt - nach Ermüdungsbruch im Mittelfuß, wie die 26-Jährige im Podcast BasketballDeutschland verrät! Der Clip zur Aussage: cloud.thinxpool.de/s/MBncBbjBwM9iAy7?dir=/&editing=false&openfile=trueLeonie Fiebich über ...... ihre WM-Teilnahme nach Ermüdungsbruch: "Nein, ich habe das Turnier tatsächlich nicht schmerzfrei gespielt. Ich kann jetzt darüber reden: Ich hatte einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß. Das ist beim Laufen, Gehen und Verteidigen natürlich schon blöd. Ich habe vorher viel Reha gemacht. Ich glaube, dass sich das ausgezahlt hat."... Stolz und Enttäuschung bei der Heim-WM: "Für mich persönlich ist der Schmerz schon noch ein bisschen größer. Ich habe Stück für Stück versucht, die positiven Dinge zu sehen. Ich habe inzwischen auch angefangen, mir Spiele anzuschauen. Wir sind also schon an dem Punkt, an dem man sich ein Spiel angucken kann."... die Schwierigkeiten bei Qualifikationsfenstern: "Ich finde, dass diese Qualifikationsfenster mit Abstand zu den schwierigsten Dingen gehören, die man als Nationalspielerin spielen muss. Wir haben nicht den vollständigen Kader und ständig verändert sich etwas. Wir haben zwei Trainings, und dann geht es rund. Wir müssen diese drei Spiele gewinnen. Deshalb ist an dem Ganzen überhaupt nichts langweilig oder grau."... die Rückkehr in das System der Nationalmannschaft: "Wir haben gestern zweimal und insgesamt ungefähr fünf Stunden trainiert. Das war schon wild."... das Qualifikationsspiel gegen Ungarn: "Ungarn hat auf den großen Positionen sehr große und vor allem sehr physische Spielerinnen. Ich habe ihr Vorbereitungsspiel gesehen. Das war teilweise auch ein bisschen dreckig."... dem gestiegenen Druck auf die DBB-Frauen: "Während der gesamten WM hat man den Druck schon gespürt. Ich habe darüber nachgedacht und glaube, dass ich in meinem Leben noch nie mit so viel Druck gespielt habe wie bei dieser WM. Mit diesem Druck muss man erst einmal umgehen. Jetzt geht er natürlich wieder ein bisschen zurück, aber es ist trotzdem noch genug Druck da. Ich glaube, dass wir damit ganz gut umgehen können. Deshalb mache ich mir eigentlich keine Gedanken."In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup, die Basketball Champions League und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 11. SpieltagDonnerstag, 12.11.2026ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Avivab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Dubai Basketballab 20.15 Uhr: Valencia Basket - FC Bayern München, Armani Olimpia Mailand - Zalgiris Kaunasab 20.45 Uhr: Real Madrid - Roter Stern BelgradFreitag, 13.11.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Virtus Bolognaab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - FC Barcelonaab 20.15 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Besiktas IstanbulEuroCup | 8. SpieltagDienstag, 17.11.2026ab 17.50 Uhr: Balkan Botevgrad - ratiopharm Ulmab 19.45 Uhr: Rostock Seawolves - Hapoel JerusalemMittwoch, 18.11.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Tofas Bursaab 19.15 Uhr: Skyliners Frankfurt - Reyer VeniceBasketball Champions League (BCL) | 4. SpieltagMittwoch, 11.11.2026ab 20.20 Uhr: UCAM Murcia - BMA365 Bamberg BasketsEM-Qualifikation Frauen | 2. SpieltagSamstag, 14.11.2026ab 14.50 Uhr: Dänemark - DeutschlandEM-Qualifikation Frauen | 3. SpieltagDienstag, 17.11.2026ab 19.50 Uhr: Portugal - DeutschlandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6388845