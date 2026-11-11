Starr, ein weltweit tätiger Versicherungs- und Investmentkonzern, hat heute bekannt gegeben, dass die internationale Ratingagentur AM Best der Starr International Seguros Generales S.A. (Starr Chile) ein Finanzkraft-Rating von A (Ausgezeichnet) und ein langfristiges Emittenten-Kreditrating von a+ (Ausgezeichnet) erteilt hat. Der Ausblick für beide Ratings ist positiv.

Das Rating spiegelt die starke Bilanz von Starr und die erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells von Starr durch Starr Chile wider. AM Best nannte außerdem die operative Leistung von Starr, ein vorteilhaftes Geschäftsprofil sowie das Unternehmensrisikomanagement als wesentliche Faktoren, die das positive Rating stützen.

"Dieses ausgezeichnete Rating ist eine weitere wichtige Anerkennung des Geschäftsmodells von Starr im Zuge des kontinuierlichen Ausbaus unserer Präsenz in Lateinamerika", so Jeff Greenberg, Chairman und Co-CEO von Starr. "Es spiegelt die Finanzkraft, die Disziplin bei der Risikoprüfung und die erfahrenen Teams wider, die das Fundament unseres weltweiten Geschäfts bilden, und stärkt das Vertrauen, das Makler und Kunden in Starr setzen können."

Starr Chile wurde 2016 in Santiago gegründet. Das Unternehmen bietet großen Industrie- und Gewerbekunden in Chile Sach- und Haftpflichtversicherungen an, darunter technische Versicherungen, Finanzversicherungen, Seeversicherungen und Unfallversicherungen.

AM Best hat die risikobereinigte Kapitalausstattung von Starr Chile mit der höchsten Stufe bewertet und dabei besonders hervorgehoben, dass das Unternehmen seit seiner Gründung profitable Ergebnisse erzielt und die Gewinne reinvestiert hat, um den Ausbau seiner Kapitalbasis zu fördern.

José Ribeiro, President für LATAM APAC bei Starr, fügte hinzu: "Chile ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für Starr und dieses Rating markiert einen bedeutenden Meilenstein unserer Geschäftstätigkeit in der Region. Es würdigt die Stärke der Bilanz von Starr sowie die Kompetenz unseres lokalen Teams, das durch die globalen Ressourcen von Starr unterstützt wird. Außerdem verbessert es unsere Fähigkeit, Makler und Kunden mit substanzieller Kapazität und fachlicher Underwriting-Kompetenz zu unterstützen."

Starr betreibt eine diversifizierte globale Plattform für Spezialversicherungen mit Underwriting-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten, auf dem Londoner Markt, auf den Bermudas, in Europa, Asien sowie Lateinamerika und betreut Kunden und Makler in zahlreichen Regionen und Versicherungssparten.

Über Starr

Starr ist der Markenname für das Investmentgeschäft der C. V. Starr Co., Inc. sowie für die Versicherungs-, Rückversicherungs- und Reisehilfegesellschaften der Starr International Company, Inc. sowie deren Tochtergesellschaften. Starr ist ein führendes globales Investment-, Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen mit Niederlassungen auf sechs Kontinenten. Über seine operativen (Rück-)Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsprodukte sowie eine Reihe von Spezialversicherungen an, einschließlich Luftfahrt- und Seeversicherungen, Energieversicherungen und Exzedenten-Haftpflichtversicherungen, und zeichnet Rückversicherungsprodukte aus London und Bermuda. Die in den USA, auf Bermuda, in China, Hongkong, Malta, Singapur, der Schweiz und im Vereinigten Königreich ansässigen Tochtergesellschaften von Starr im Versicherungsbereich haben jeweils ein AM Best-Rating von "A" (Ausgezeichnet). Die Lloyd's-Syndikate von Starr profitieren vom Standard Poor's-Rating von "AA-" (Sehr stark) für Lloyd's.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261111157728/de/

Contacts:

Prosek Partners

Pro-Starr@prosek.com