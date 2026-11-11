Epam Systems (EPAM): Steht die Aktie vor dem nächsten epischen Ausbruch?

Zahlen, die aufhorchen lassen!

Rückblick

Der Kurs von EPAM hat nach einer Bodenbildung im Bereich von 80 USD (im Juni/Juli) einen dynamischen Aufwärtstrend eingeschlagen. Insbesondere der EMA 20 untermauert den steilen Aufwärtstrend. Auf die starken Quartalszahlen folgte nun ein Kurssprung.

Epam Systems-Aktie: Chart vom 11.11.2026, Kürzel: EPAM, Kurs: 163.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Aktuell notiert die Aktie im Bereich von rund 163 USD. Nach einer kleinen Konsolidierung unterhalb des jüngsten Zwischenhochs (visualisiert durch die orangefarbene Widerstandslinie) drängt der Kurs nach oben. Sollte dieser Bereich nachhaltig durchbrochen werden, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung höherer Kursregionen.

Mögliches bärisches Szenario

Das bärische Signal wird ausgelöst, wenn der Kurs nach unten dreht und das lokale Tief im Bereich bei ca. 153 USD nachhaltig nach unten durchbricht. Die nächsten Haltelinien wären der EMA 20 und danach der EMA 50.

Meinung

EPAM Systems übertraf mit den Ergebnissen für das dritte Quartal 2026 die Erwartungen der Wall Street. Der Umsatz stieg auf 1,42,6 Milliarden USD (ein Plus von 2,3 % im Jahresvergleich bzw. 2,5 % auf währungsbereinigter Basis). Besonders erfreulich für Anleger ist der deutliche Anstieg der Profitabilität. Das operative GAAP-Ergebnis sprang um über 21 % nach oben, und der Non-GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) kletterte auf 3,51 USD. EPAM profitiert spürbar von der Transformation hin zu KI-Dienstleistungen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 8.37 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 270.70 Mio. USD

Meine Meinung zu EPAM Systems ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

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