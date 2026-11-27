Zürich - Anlässlich der Microsoft Schweiz Partner Excellence Awards in Zürich hat Microsoft Schweiz die Gewinner der diesjährigen Partner-Auszeichnungen bekanntgegeben. Ausgezeichnet werden Partnerorganisationen, die mit ihren Lösungen einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Weiterentwicklung der Schweiz leisten. Im Zentrum steht der Microsoft Country Partner of the Year Award für die Schweiz, welcher 2026 an EPAM geht. «Unsere Partner und Partnerinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab