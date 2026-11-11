Statt auf Captcha, Ausweisfotos oder Videoident setzt das US-Startup Helix auf Stimmproben, um Nutzer:innen vor dem Besuch von Websites zu verifizieren. Neben dem Bot-Schutz soll die Voice-ID-Lösung auch eine Alterserkennung ermöglichen. Ein Captcha dient im Normalfall dazu, Bots den Zugriff auf Websites oder Online-Formulare zu verweigern. Anders als Bots sollen menschliche Nutzer:innen die meist bildbasierten Rätsel lösen können. Captchas gelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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