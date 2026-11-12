TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Führung warnt die USA vor neuen Angriffen auf die Islamische Republik. "Wenn die USA einen weiteren Krieg gegen den Iran beginnen, wird jeder Militärstützpunkt, der an der Aggression beteiligt ist - von Westasien bis Europa -, ein legitimes Ziel für die tödlichen Angriffe des Irans sein", schrieb der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, auf der Plattform X. Es werde dann keine sichere Entfernung, keinen sicheren Zufluchtsort, keine Immunität geben, drohte er.

Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt und gesagt: "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer."

"Weder Krieg noch Frieden"



Dagegen sagte der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dem Sender Al Jazeera, sein Land sei entschlossen, den als "weder Krieg noch Frieden" beschriebenen Zustand zu überwinden - nicht unbedingt durch Verhandlungen, sondern durch nachhaltige Abschreckung. Eine Einigung mit Washington sei möglich, der Ball liege bei den USA. Bislang habe Trumps Regierung auf die iranische Botschaft aber nicht konkret geantwortet. Ghalibaf wies erneut auf sieben Bedingungen hin, die die USA erfüllen müssten, damit der Iran die Straße von Hormus öffnen und Verhandlungen aufnehmen würde.

Berichten zufolge sollen die USA nach Vorstellung Teherans unter anderem alle Kampfhandlungen gegen den Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah im Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Der Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung diese Forderungen vorab erfüllen wird.

USA arbeiten daran, Straße von Hormus offenzuhalten



Derweil teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit, die amerikanischen Streitkräfte arbeiteten weiter rund um die Uhr daran, die Straße von Hormus für den Handelsschiffverkehr offenzuhalten und die "eiserne Seeblockade" gegen den Iran strikt durchzusetzen.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas über die Meerenge wieder zu ermöglichen./hme/DP/zb