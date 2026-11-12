Die E.ON-Aktie liefert ein Quartal ohne Überraschungen: Prognose bestätigt, Gewinn leicht im Plus, Dividendenwachstum versprochen. Spannend wird es dort, wo die Ruhe endet - beim negativen freien Cashflow, bei der Regulierung in Deutschland und beim Ärger mit dem Regulierer in Schweden. Ruhe als Geschäftsmodell Bei 18,82 Euro notiert die Aktie rund 7,7 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und gut 25 Prozent über dem Tief. Mit der zuletzt gezahlten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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