Osnabrück (ots) -Der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer (Grüne) kritisiert, dass Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) nicht an der Energieministerkonferenz in Göttingen teilnehmen wird. "Das empfinde ich als Affront der Energieministerin gegenüber den Ländern, die den gemeinsamen Erfolg der Energiewende wollen. Die aktuelle Unsicherheit kostet Vertrauen und bremst den Ausbau der Energiewende", sagte Meyer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz)."Ich hätte mir gewünscht, dass Ministerin Reiche oder ihr Staatssekretär zur Energieministerkonferenz kommen. Es gibt viele Themen zu besprechen: Ausbau der Erneuerbaren Energien, Netzausbau, Offshore-Windenergie, Verlässlichkeit für Energieunternehmen und die Senkung der Energiepreise", sagte Meyer zu noz. "Leider setzt sie die Prioritäten anders", so Meyer weiter, betonte aber: "Unsere Hand bleibt ausgestreckt."Am Donnerstag und Freitag werden die zuständigen Minister aller Länder in Göttingen zur Energieministerkonferenz zusammenkommen. Auch an der vergangenen Energieministerkonferenz Anfang des Jahres auf Norderney hatte Reiche nicht teilgenommen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6388853